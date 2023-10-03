Экс-глава русского вещания LTV: не только язык определяет, какие СМИ потребляют люди

Не только язык определяет, какие средства массовой информации потребляет житель - ему важно и то, замечают ли СМИ его как человека и в каком свете его представляют, выразила свое мнение бывшая глава русского вещания LTV7 Ольга Проскурова в передаче "ТЧК" на Rus.LSM.
"Мне кажется, что на вопрос, нужны или нет средства массовой информации на русском языке, отлично отвечает коммерческий рынок", - сказала Ольга Проскурова, комментируя возможный запрет для общественных СМИ вещать на русском языке с 2026 года.
Она предположила, что у частных русскоязычных порталов в Латвии хватает аудитории, а опыт латвийских общественных СМИ показывает, что спрос на содержание на русском языке здесь есть.
Исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога была удивлена, что в концепции национальной безопасности Сейма, в которой и был определен запрет, не предусмотрены никакие альтернативы. Она уверена, что люди, которые потребляли информацию из СМИ на русском, с 1 января не переключатся на латышские радиостанции или телеканалы.
"Мне кажется, очень опасно, что такие решения принимают, не пытаясь понять, как индустрия СМИ работает", - добавила она.
Ольга Проскурова отметила, что не только язык определяет, что человек хочет потреблять, но и то, видит ли он там себя - со своими проблемами, надеждами и представлением о себе.
Создание единого информационного пространства - это не только языковой вопрос, аудитория и СМИ должны двигаться навстречу друг другу.
Также она считает, что развитие СМИ на русском языке не следует представлять как нечто противоречащее развитию информационного пространства на государственном языке.
"Можно общаться на одном языке, втором, третьем, потреблять информацию из многочисленных источников, не зацикливаясь на языке. И чем дальше будут развиваться технологии, тем больше выбор будет у конечного потребителя информации", - сказала Проскурова.
Ранее в эфире дискуссионной программы "Кто вам платит?" главный редактор мультимедийной платформы Rus.LSM.lv Екатерина Сафронова рассказала о том, что ждет общественные русскоязычные СМИ в ближайшем будущем, если действительно им будет отказано в финансировании.
Напомним, в четверг, 28 сентября, Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая определяет стратегические принципы предотвращения угроз для государства. Среди прочих там имеется пункт о запрете на вещание русскоязычных общественных СМИ с 1 января 2026 года.
Против этого решения высказались многие: Латвийское радио и LTV, Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) и даже министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные").
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