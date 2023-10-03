Экс-глава русского вещания LTV: не только язык определяет, какие СМИ потребляют люди

"Мне кажется, что на вопрос, нужны или нет средства массовой информации на русском языке, отлично отвечает коммерческий рынок", - сказала Ольга Проскурова, комментируя возможный запрет для общественных СМИ вещать на русском языке с 2026 года.

Она предположила, что у частных русскоязычных порталов в Латвии хватает аудитории, а опыт латвийских общественных СМИ показывает, что спрос на содержание на русском языке здесь есть.

Исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога была удивлена, что в концепции национальной безопасности Сейма, в которой и был определен запрет, не предусмотрены никакие альтернативы. Она уверена, что люди, которые потребляли информацию из СМИ на русском, с 1 января не переключатся на латышские радиостанции или телеканалы.

"Мне кажется, очень опасно, что такие решения принимают, не пытаясь понять, как индустрия СМИ работает", - добавила она.