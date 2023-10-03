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Президент вручил Почетную грамоту выдающемуся актеру Улдису Думпису

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Президент вручил Почетную грамоту выдающемуся актеру Улдису Думпису
Президент вручил Почетную грамоту выдающемуся актеру Улдису Думпису Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

3 октября президент Эдгар Ринкевич в Рижском замке поздравил с 80-летием выдающегося актера Латвийского национального театра, кавалера ордена Трех звезд Улдиса Думписа.

"От всей души отдаю дань уважения искреннему, доброжелательному, с прекрасным чувством юмора земгальцу, виртуозному мастеру характера, завоевавшему почет и любовь народа своим талантом, человеческим теплом и силой личности.

Сыгранные вами в театре и кино персонажи настолько легендарны, что живут в сердцах и воспоминаниях нескольких поколений зрителей не только как персонажи, но и как живые люди.

Роли, сыгранные вашим голосом и эмоциями в Радиотеатре, вошли и в историю латвийского театра. Искренне благодарю вас за вашу щедрую жизнь, которая посвящена сцене, и за ваш выдающийся вклад в латвийскую культуру", - говорится в Почетной грамоте, врученной президентом Улдису Думпису.

В присутствии жены актера Дайны Думпе, дочери Даце и большой группы внуков и правнуков президент государства Эдгар Ринкевич вручил юбиляру Почетную грамоту и вместе со всей семьей Улдиса Думписа обсудил блестящий вклад юбиляра в искусство театра и кино.

Как указано на сайте Национального театра, Думпис родился 3 октября 1943 года в Бауске. Детство он провел в семейном доме в Ислицкой волости, а позже вместе с матерью переехал в Рундальскую волость и Бауску.

В 1965 году Думпис окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории и начал работать в Национальном театре. Актер играл значимые роли в театре, радио- и телевизионном театре.

О нем написаны книги - в 2003 году вышла книга Дианы Спертале "Улдис Думпис. Зеркальное отражение", а в 2015 году свет увидела книга Лиги Блауы "Улдис Думпис. Земгалец".

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