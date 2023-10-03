Могут ввести плату за использование Instagram в Европе

Как сообщает Financial Times, по планам Meta, использование Instagram без рекламы может обойтись пользователям в 14 долларов в месяц. За использование Facebook и Instagram без рекламы в компьютерных версиях пользователям, возможно, придется платить 17 евро в месяц.

Об этих планах, скорее всего, официально будет сообщено в течение ближайших недель.

Издание указывает, что Meta приняла это решение после дискуссий с регуляторами Евросоюза, которые пытались ограничить способ, как крупные технологические предприятия получают прибыль от данных, получающих от своих пользователей бесплатно.

Кроме того, Meta до конца января должна выполнить решение суда Люксембурга, предусматривающее, что Facebook "не может обосновывать" использование личных данных, чтобы показывать целевую рекламу потребителям.