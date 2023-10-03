Силиня о предложении "Нового Единства": гражданство не может быть отнято за "публично произнесенную глупость"

Она уточнила, что гражданство не может быть отнято за "публично произнесенную глупость". Это может быть обусловлено только уголовным преступлением или каким-либо другим нарушением. Соответственно, лишение гражданства будет иметь второстепенное значение.

"Я понимаю, что пресса к этому относится настороженно - мол, свобода прессы может быть ограничена. Нет, этого не предусматривается", - сказала Силиня.

Она добавила, что предложение еще будет всесторонне обсуждаться с партнерами по коалиции.

Как сообщалось, "Новое Единство" подготовило поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, которые нарушили обещание лояльности, данное при натурализации или получении гражданства Латвии, и выступали против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции.

Отвечая на вопрос журналистов о цели такого предложения, премьер-министр заявила, что такие люди, выступающие против Латвии, против своей страны, должны нести ответственность перед законом.