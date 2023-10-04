Видео ⟩ Водитель автобуса отклонился от маршрута, чтобы вернуть чемодан

Карлис родился в Салдусе, но уже некоторое время живет в Риге. Он часто ездит в родной город и пользуется услугами Liepājas autobusu parks (LAP). В минувшие выходные, возвращаясь в Ригу на автобусе Лиепая - Салдус - Рига, Карлис и другие пассажиры были удивлены тем, что при въезде в Ригу водитель отклонился от маршрута.

По словам Карлиса, автобус не доехал до конечного пункта назначения - Рижского автовокзала, а свернул с шоссе A10 и направился в сторону аэропорта.

Автотранспортная дирекция (ATD) осуждает действия водителя, поскольку такое отклонение от маршрута недопустимо, подчеркнула представитель ATD Санита Хайнсберга. Она отметила, что произвольное изменение маршрута может повлиять на время остановки автобуса на обязательных остановках, что может негативно сказаться на пассажирах.

Хайнсберга также напомнила, что государство выплачивает операторам общественного транспорта вознаграждение за поездки и пройденный километраж, поэтому сход с маршрута может привести к растрате государственных средств.

Поскольку пассажир сообщил о необоснованной поездке, то перевозчику не будет выплачено вознаграждение за дополнительно пройденные километры.

Представитель ATD сообщила, что отклонения от маршрута допускаются в случае невозможности его продолжения по объективным, непредвиденным обстоятельствам. "Это может быть ситуация, когда необходимо избежать аварии. Тогда приходится объезжать большие расстояния, максимально приближаясь к запланированному маршруту. Но произвольные изменения маршрута недопустимы", - заявила Хайнсберга.

Пассажир отметил, что после остановки в аэропорту водитель продолжил движение до автовокзала, куда прибыл вовремя. Однако Карлиса беспокоит, не пострадали ли из-за этой поездки пассажиры на более ранних остановках.

Комментарий руководства LAP в приложенном видео.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu