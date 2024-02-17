Теперь за движением транспорта Rīgas satiksme можно следить в режиме реального времени

За движением общественного транспорта Rīgas satiksme можно следить в режиме реального времени, сообщила агентству LETA представитель компании Байба Барташевича-Фелдмане.
В компании проведены работы по совершенствованию единой информационной системы транспортных средств, в результате чего
внедрена система, обеспечивающая отображение информации о времени прибытия и отправления общественного транспорта в режиме онлайн.
В настоящее время информация доступна на большинстве остановок, где ее можно просмотреть, отсканировав квадратный код, размещенный на расписании.
Время прибытия транспорта также можно посмотреть онлайн на сайте предприятия rigassatiksme.lv в разделе - Maršruti un laiki ("Маршруты и время").
В ближайшее время эта информация появится и в приложении для покупки кодовых билетов.
Работа над внедрением новой системы продолжается и каждый день вносятся различные улучшения. В целом система работает успешно, но когда новой системой начнет пользоваться большее количество заинтересованных рижан, могут выявиться и, отметили в компании.
Оборот компании Rīgas satiksme в 2022 году увеличился на 5% - со 161,12 млн евро в 2021 году до 168,7 млн евро в прошлом году. Прибыль компании в 2022 году снизилась более чем в два раза и составила 1,25 млн евро.
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