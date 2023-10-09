"Большой, большой paldies!" Евгений из Харькова - города, который не сдается

"Если до полномасштабной войны мы знали, что у нас есть друзья в Латвии, то с ее началом могу сказать, что это наши родственники. Я очень благодарен за помощь. Большой, большой paldies", - говорит инженер-проектировщик Евгений Боровко из Харькова, которого в нашу страну полтора года назад привела война.
24 февраля 2022 года он был в командировке за пределами Украины. Родные и друзья стали убеждать Евгения не возвращаться домой. "Хватит и одного военного в семье", - сказал ему брат. Спустя время супруга Евгения тоже переехала в Европу.
В Украине до войны Евгений занимался проектированием дорог и инфраструктуры. В Латвии он полтора года, и уже работает по специальности.
Первое же время он был занят тем, что помогал украинским беженцам и военным, перевозил по Европе гуманитарную помощь, а также некоторое время проработал в рижское кафе украинской кухни Borščs.
Это место нацелено на популяризацию украинской кухни и культуры, и не дает забыть о том, что в Украине полным ходом идет война. В кафе работают люди с Украины, преимущественно девушки: "Они перестроились для того, чтобы не сидеть на шее у государства". Большая часть из них уже выучили латышский язык. "Все научатся языку, только это вопрос времени", - считает Евгений.
Он сам начал учить не только язык, но и историю Латвии. Евгению, как инженеру, нравится местная архитектура.
Жители Латвии Евгению кажутся спокойными и неэмоциональными. "Вывести человека из Латвии из себя - это нужно постараться", - подметил Евгений.
Также он поражен невероятной отзывчивостью жителей Латвии, которые понимают весь ужас происходящего в Украине. Даже такая знаменитость как Лайма Вайкуле, с которой он мечтал встретиться. Эта встреча произошла летом 2023 года на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, куда Евгений приехал вместе с украинскими военными, проходящими лечение в Латвии.
По его словам, Лайма Вайкуле была невероятно любезна и внимательна - она не начинала концерт, пока не пообщалась и сфотографировалась со всеми на память.
Евгений Боровко - новый герой проекта "Мы здесь". Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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