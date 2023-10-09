"Большой, большой paldies!" Евгений из Харькова - города, который не сдается

Жители Латвии Евгению кажутся спокойными и неэмоциональными. "Вывести человека из Латвии из себя - это нужно постараться", - подметил Евгений.

Также он поражен невероятной отзывчивостью жителей Латвии, которые понимают весь ужас происходящего в Украине. Даже такая знаменитость как Лайма Вайкуле, с которой он мечтал встретиться. Эта встреча произошла летом 2023 года на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, куда Евгений приехал вместе с украинскими военными, проходящими лечение в Латвии.

По его словам, Лайма Вайкуле была невероятно любезна и внимательна - она не начинала концерт, пока не пообщалась и сфотографировалась со всеми на память.

Евгений Боровко Фото: Кадр из видео

Евгений Боровко - новый герой проекта "Мы здесь". Это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

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