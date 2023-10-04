Прокремлевскую активистку Татьяну Андриец освободили из-под стражи

По имеющейся у службы информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, взаимно договорившимися о целях, которые должны быть достигнуты, включая совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства. Для координации преступлений организация создала канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных с ним каналов на платформе Telegram.

С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям, сообщает VDD.

На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публикуются призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах Вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также о других физических и юридических лицах, действующих против российской агрессии.

Также эти каналы регулярно выражают поддержку полномасштабной войне России в Украине. В контенте канала VDD зафиксировала призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, а также к сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.

В уголовном процессе к трем лицам применен статус подозреваемых, в качестве меры пресечения они помещены под арест. Статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, применен еще к трем лицам. Одна из задержанных - Татьяна Андриец.

Согласно Уголовному закону руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.