Прокремлевскую активистку Татьяну Андриец освободили из-под стражи

В среду, 4 октября, Рижский городской суд принял решение освободить из-под стражи прокремлевскую активистку Татьяну Андриец.
Андриец была арестована в феврале этого года. 8 февраля Рижский городской суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу, которая с тех пор не менялась.
Ее адвокат Имма Янсоне не стала сообщать агентству LETA о причинах изменения меры пресечения, но подтвердила, что за ее подзащитную не был внесен залог.
Адвокат допустила, что следователь назначит ее подзащитной меру пресечения, не связанную с лишением свободы, после ее освобождения из тюрьмы.
Согласно имеющейся у Службы государственной безопасности (VDD) информации, Андриец причастна к действиям против интересов национальной безопасности Латвии на канале "Антифашисты Прибалтики" в Telegram.
В уголовном процессе, начатом VDD 28 ноября 2022 года, активистка вместе с другими гражданами Латвии, проживающими в настоящее время в России, подозревалась в пособничестве России в действиях, направленных против Латвии, путем развертывания систематической пропаганды и мер воздействия в коммуникационном приложении Telegram.
Изначально спецслужбы возбудили уголовный процесс по статье о содействии иностранному государству в деянии, направленном против национальной безопасности Латвии, но в начале июня Андриец и другим предъявили обвинение по гораздо более серьезной статье - руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией. Минимальное наказание за это - 10 лет.
По имеющейся у службы информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, взаимно договорившимися о целях, которые должны быть достигнуты, включая совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства. Для координации преступлений организация создала канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных с ним каналов на платформе Telegram.
С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям, сообщает VDD.
На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публикуются призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах Вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также о других физических и юридических лицах, действующих против российской агрессии.
Также эти каналы регулярно выражают поддержку полномасштабной войне России в Украине. В контенте канала VDD зафиксировала призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, а также к сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.
В уголовном процессе к трем лицам применен статус подозреваемых, в качестве меры пресечения они помещены под арест. Статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, применен еще к трем лицам. Одна из задержанных - Татьяна Андриец.
Согласно Уголовному закону руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет.
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