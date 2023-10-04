Новая информация о погибшем в Украине добровольце из Латвии

Погибший солдат не хотел, чтобы широкая общественность знала, что он отправился воевать в Украину - по разным причинам, в том числе из соображений безопасности, поэтому дополнительная информация не разглашается, рассказал Раткевич.

Глава общества утверждает, что встретил этого солдата всего несколько месяцев назад и не знает, как долго он находился в Украине.

На вопрос, каковы будут следующие шаги по доставке останков погибшего в Латвию, Раткевич ответил, что этим, скорее всего, будет заниматься посольство Латвии в Украине, и добавил, что "если нам понадобится подключиться, мы это сделаем".

Всего главе общества известны еще 18 граждан Латвии, отправившихся воевать в Украину. Некоторые из них проходили длительное лечение (один - более года) и вернулись на фронт в сентябре. Другой солдат, Улдис Волмарс, вернулся в Латвию после того, как потерял в Украине ноги.

Один военнослужащий из Латвии погиб в Украине в 2014 году, а один из раненых в 2014-м скончался в 2017 году.

Раткевич добавил, что предоставит дополнительную информацию только в том случае, если этого захочет семья погибшего.

По информации LTV, солдат погиб в результате удара беспилотника недалеко от Лимана на востоке Украины.

Возможно, он погиб на востоке Украины, где погиб и доброволец из Эстонии Танель Криггуль, воевавший в составе Интернационального легиона.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите сообщила, что информация по данному факту была получена от посольства Украины, однако еще ожидается официальное подтверждение от украинских учреждений.