PMLP предупредило 3255 граждан России о том, что им, возможно, придется покинуть Латвию

PMLP также распространила заявление, в котором напоминает: если граждане России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, один раз безуспешно прошли проверку по госязыку и до 1 сентября подали заявку на повторную проверку, то ее следует пройти в обязательном порядке.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают: если повторный экзамен по латышскому языку будет сдан успешно, лицо до 31 декабря этого года должно будет подать в PMLP документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. В случае, если повторный экзамен по латышскому языку также не будет сдан, лицо сможет подать документы, чтобы запросить разрешение на пребывание в Латвии на два года.

В отдельных случаях, когда экзамен по госязыку не сдается, лицо сможет запросить разрешение на пребывание в Латвии сроком на два года, но только в том случае, если экзамен не сдавался по уважительным причинам. В этом случае при подаче документов на получение разрешения этого вида к заявлению должен быть приложен документ, обосновывающий наличие уважительных причин для непрохождения проверки.

Как сообщалось, закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам России виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Для проживания в Латвии эти люди должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС, а для этого они должны представить в PMLP подтверждение о знании государственного языка на уровне А2 и справку о наличии финансовых ресурсов.