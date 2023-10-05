PMLP предупредило 3255 граждан России о том, что им, возможно, придется покинуть Латвию

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) разослало 3255 проживающим в Латвии гражданам РФ письма о том, что им из-за новых требований закона об иммиграции им, возможно, придется покинуть страну или же подать заявку на какой-либо из видов на жительство, сообщила сегодня утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник управления Майра Розе.
В отношении 73 лиц выяснилось, что они находятся за границей, а еще около 200 не имеют задекларированного места жительства, поэтому Розе посчитала, что и они, возможно, уже не живут в Латвии.
Розе напомнила, что двухлетнее продление на сдачу экзамена по государственному языку и получение постоянного вида на жительство действует только для тех граждан России, которые уже начали процесс подачи заявок на постоянный вид на жительство и сдавали, но пока не прошли проверку на знание государственного языку.
"Те, кто ничего не делает, должны уехать", - добавила Розе.
В декабре PMLP проверит, кто из тех, на кого распространяются конкретные требования закона, подал необходимые документы, а кто этого не сделал. PMLP проверит в государственных регистрах, выехали ли лица, которые ничего не сделали для упорядочения своего статуса пребывания, из Латвии, а также отправит информацию в Государственную пограничную охрану, которая должна будет проверить, находятся ли лица еще в стране, и при необходимости предпринять дальнейшие действия, выдав распоряжение о выезде.
PMLP также распространила заявление, в котором напоминает: если граждане России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, один раз безуспешно прошли проверку по госязыку и до 1 сентября подали заявку на повторную проверку, то ее следует пройти в обязательном порядке.
Поправки к закону об иммиграции предусматривают: если повторный экзамен по латышскому языку будет сдан успешно, лицо до 31 декабря этого года должно будет подать в PMLP документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. В случае, если повторный экзамен по латышскому языку также не будет сдан, лицо сможет подать документы, чтобы запросить разрешение на пребывание в Латвии на два года.
В отдельных случаях, когда экзамен по госязыку не сдается, лицо сможет запросить разрешение на пребывание в Латвии сроком на два года, но только в том случае, если экзамен не сдавался по уважительным причинам. В этом случае при подаче документов на получение разрешения этого вида к заявлению должен быть приложен документ, обосновывающий наличие уважительных причин для непрохождения проверки.
Как сообщалось, закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам России виды на постоянное жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Для проживания в Латвии эти люди должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС, а для этого они должны представить в PMLP подтверждение о знании государственного языка на уровне А2 и справку о наличии финансовых ресурсов.
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