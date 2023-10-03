Почему жители Латвии брали российские пенсии?

То есть для женщины разница между латвийским и российским выходом на пенсию составляла семь лет. Даже если брать минимальную выплату в 100 евро, то за семь лет это составило 8400 евро дополнительного дохода.

С Мариной, еще одной российской пенсионеркой, мы познакомились в офисе одной из политических партий, куда она пришла за консультацией о сдаче экзамена на ВНЖ.

По ее словам, в 2012 году она получила инвалидность, что отразилоась на ее работоспособности. Государство назначило пенсию по инвалидности - 64 лата (91,064 евро).

"Через два года мне исполнилось 55 лет, я сделала запрос на российскую пенсию. Она оказалась в два раза больше. Я это сделала, просто чтобы выжить", - призналась Марина.

После паузы она с небольшой усмешкой добавила: "А вы знаете, я же проиграла сейчас с этой пенсией. Латвийская была бы гораздо больше".

Марина отметила, что "сейчас евро скачет как черт знает что", а это влияет на величину выплат из России.

В 2010 году тогдашний посол России в Латвии рассказал, что только за 2009 год около пяти тысяч латвийцев приняли российское гражданство.

"В прошлом году у нас зафиксировано самое большое количество обращений по поводу принятия российского гражданства", - сообщил тогда Вишняков.

Возможно,что такое большое количество обращений за гражданством и пенсиями можно связать с мировым экономическим кризисом 2008-2010 годов, который затронул и Латвию.