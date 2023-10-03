Почему жители Латвии брали российские пенсии?

Эпопея со сдачей экзаменов по латышскому языку для получения ВНЖ вскрыла явление, на которое раньше не обращали внимание - почему так много жителей Латвии в свое время решили принять гражданство РФ и выбрать российские пенсии, живя в Латвии? RUS TVNET разбирался в вопросе.
Людмила (имя изменено), активная еще женщина, которая получает российскую пенсию, с удовольствием согласилась рассказать о своей ситуации.
По ее словам, она решила взять российскую пенсию в 2002 или 2003 году, когда "мы очень дружили с Россией, были очень хорошие отношения. Помню, как Ельцин приезжал и играл на кортах в Лиелупе" (Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России 31 декабря 1999 года. - Прим. ред.).
"А поскольку мы были неграждане, то нам сразу сказали, что пенсию за часть советского стажа нам платить не будут. Но это же была половина нашего стажа! А Россия согласилась полностью платить за советский стаж", - объяснила Людмила.
Политик Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии) пояснил, "что в Латвии для граждан признавался весь стаж за советский период, а для неграждан - только на территории Латвии и на предприятиях латвийского подчинения".
Таким образом, если человек работал на исследовательский институт союзного подчинения или же мужчина был призван в армию и служил не на территории Латвии (это касалось и профессиональной службы), то такой стаж неграждан Латвии не признавался.
При этом надо понимать, что в структуре латвийской пенсии весовое значение советского стажа постепенно снижалось. И определяющим стал стаж, который люди заработали за время независимой Латвии.
"Если сначала потеря, например, 2 лет стажа была очень важна, то сейчас в денежном выражении в пенсии это буквально один евро, если не меньше", - отметил Митрофанов.
Людмила призналась, что хоть размер российской пенсии был и маленьким, она помогла ей.
"У нас была очень маленькая "минималка" в те годы, на нее невозможно было прожить. И то, что в те годы нам выплачивали пенсию... да, она была небольшая, но она позволяла нам выжить.
Это были такие годы, когда мы выживали в буквальном смысле слова", - вспоминает Людмила.
Сейчас она продолжает получать две пенсии - российскую и латвийскую. По ее словам, за часть стажа платит Россия, а за другую часть стажа - Латвия. Женщина довольна такой ситуацией и говорит, что, выбрав только латвийскую пенсию, не стала бы получать больше.
Людмила - не единичный пример российского пенсионера в Латвии. На сегодняшний день в Латвии насчитывается более 50 тысяч граждан России, из них, по разным оценкам, российских пенсионеров - от 20 до 22 тысяч.
Российская пенсия - о каких деньгах может идти речь?
Представитель Госагентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне в письменном ответе для RUS TVNET сообщила, что в третьем квартале 2023 года при посредничестве VSAA российские пенсии должны были получить 10,3 тыс. пенсионеров.
Средний размер российской пенсии - 133,72 евро.
Общая сумма выплат составляет около 3,6 млн евро.
Латвийские выплаты выше. По данным VSAA, в 2023 году 43,5% латвийских пенсионеров получали от 300 до 500 евро, а еще 42,3% - более 500 евро.
Стоит отметить, что за прошедшие годы выплаты российским пенсионерам не повысились, а даже немного снизились. Так, в 2010 году тогдашний посол России в Латвии Александр Вешняков поделился, что уровень российских пенсий составлял примерно 100 латов (около 140 евро).
VSAA предоставила данные за 2012 год, из которых видно, что подавляющее большинство латвийских пенсионеров (67,4%) получали тогда пенсию от 200 до 300 евро, а еще 13% - менее 200 евро.
Отчетливо видно, что российские пенсионные выплаты за 10-12 лет остались примерно на том же уровне, а средняя латвийская пенсия значительно возросла.
Можно сказать, что в общей массе российские пенсионеры выиграли тактически, но проиграли стратегически и сейчас получают меньше, чем если бы они выбрали только латвийскую пенсию.
Почему же жители Латвии выбирали российские пенсии?
Одной из причин, которая побуждала жителей Латвии выбирать российские пенсии, был более ранний выход на пенсию.
До 1 января 2014 года пенсионный возраст в Латвии составлял 62 года для обоих полов, однако с тех пор он ежегодно увеличивается на 3 месяца и к 2025 году достигнет 65 лет для обоих полов.
В России же до 2019 года женщины могли уйти на пенсию уже в 55 лет, а мужчины - в 60.
То есть для женщины разница между латвийским и российским выходом на пенсию составляла семь лет. Даже если брать минимальную выплату в 100 евро, то за семь лет это составило 8400 евро дополнительного дохода.
С Мариной, еще одной российской пенсионеркой, мы познакомились в офисе одной из политических партий, куда она пришла за консультацией о сдаче экзамена на ВНЖ.
По ее словам, в 2012 году она получила инвалидность, что отразилоась на ее работоспособности. Государство назначило пенсию по инвалидности - 64 лата (91,064 евро).
"Через два года мне исполнилось 55 лет, я сделала запрос на российскую пенсию. Она оказалась в два раза больше. Я это сделала, просто чтобы выжить", - призналась Марина.
После паузы она с небольшой усмешкой добавила: "А вы знаете, я же проиграла сейчас с этой пенсией. Латвийская была бы гораздо больше".
Марина отметила, что "сейчас евро скачет как черт знает что", а это влияет на величину выплат из России.
В 2010 году тогдашний посол России в Латвии рассказал, что только за 2009 год около пяти тысяч латвийцев приняли российское гражданство.
"В прошлом году у нас зафиксировано самое большое количество обращений по поводу принятия российского гражданства", - сообщил тогда Вишняков.
Возможно,что такое большое количество обращений за гражданством и пенсиями можно связать с мировым экономическим кризисом 2008-2010 годов, который затронул и Латвию.
В тот момент страна потеряла около 17% своего ВВП, выросла безработица, а правительство было вынуждено уменьшить на 70% пенсии для работающих латвийских пенсионеров и на 10% - для неработающих. Позже суд признал это решение незаконным, а правительство начало снова выплачивать пенсии в полном объеме.
Еще одной причиной была попытка некоторых жителей Латвии "обмануть" страны и получать две пенсии за один и тот же стаж.
"Эта ситуация возникала из-за того, что государства между собой не обменивались информацией и фактически был период, в течение 6-10 лет, когда многие люди получали за тот же страховой период и российскую [и латвийскую] пенсию", - отметил политик от Русского союза Латвии.
Как сегодня происходит начисление российской пенсии?
Сейчас вопросы пенсий граждан России в Латвии регулируются договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Российской Федерацией и Латвийской Республикой.
Главный принцип, о котором договорились государства, касается того, что пенсии могут назначаться:
Вариант 1: по принципу пропорциональности
В этом случае за стаж до 1 января 1991 года пенсию назначает страна проживания, а после 1 января 1991 года каждая страна назначает пенсию за стаж, заработанный на ее территории, то есть Россия платит пенсию за стаж на ее территории, а Латвия - за стаж в Латвии.
Вариант 2: по законодательству страны, гражданином которой является лицо
В этом случае пенсия будет назначаться и выплачиваться согласно законодательству страны, гражданином которой является это лицо.
То есть пенсия гражданину РФ назначается по российскому законодательству независимо от того, на территории какой из стран он проживает.
В VSAA отметили, что согласно пункту 25 договора между странами, выбор пенсии является окончательным и поменять его практически невозможно.
Мирослав Митрофанов сказал, что подписание этого договора помогло убрать "серые зоны" в законодательстве, и отметил, что после его появления "все эти фокусы с российскими пенсиями постепенно потеряли свою актуальность".
Российские пенсии в Латвии - какие еще риски они несут?
Один из самых больших рисков, влияние которого ощущает на себе каждый российский пенсионер - это колебание валютных курсов.
Так как пенсия начисляется и выплачивается в рублях, то от курса рубля к евро многое зависит. Когда рубль растет - пенсия становится немного больше, и наоборот.
Например, за российскую пенсию в 5000 рублей в 2012 году пенсионер в Латвии получил бы 125,15 евро (среднегодовой курс евро к рублю - 39,95). А за ту же пенсию в 2022 году - всего 68,94 евро.
Конечно, за эти года происходила индексация российских пенсий, которая позволяет выплатам оставаться примерно на одном уровне, а не драматично снижаться.
Учитывая ситуацию с экономикой России и введенные против нее санкции, вряд ли стоит ожидать усиление рубля в ближайшее время.
После начала Россией полномасштабной войны в Украине и введения санкций против РФ у обладателей российских пенсий появился еще один повод для беспокойства.
Недавно появились сообщения о том, что выплата российских пенсий для граждан РФ, проживающих в Латвии, задержалась на неделю. В VSAA задержку выплат объяснили тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не были получены денежные средства.
Это уже не первый раз, когда у российских пенсионеров возникли волнения относительно получением выплат из РФ. Ранее RUS TVNET писал, что после отключения некоторых российских банков от системы SWIFT и/или внесения их в санкционный список были опасения, что это может создать проблемы для получателей российских пенсий в Латвии.
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