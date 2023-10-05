Россия, возможно, планирует протестировать печально известное ядерное оружие

Полученные со спутника данные свидетельствуют, что там, возможно, планируется провести тестирование ракеты "Буревестник".

Russia may be testing nuclear weapons in the Arctic again, The New York Times reports.



Satellite images of the Novaya Zemlya test site from September 20 show that a lot of military equipment has arrived there, including a tractor the size of an intercontinental ballistic missile… pic.twitter.com/tXRTtWuTd6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 4, 2023

В течение последних двух недель регион обследовали и разведывательные самолеты США. Остальных пилотов предупредили о необходимости избегать полетов в воздушном пространстве этого региона.

Россия провела 13 официальных тестов ядерного оружия с 2017 по 2019 год, однако все они были неудачными.

По словам американских должностных лиц, запущенная в 2019 году ракета потерпела аварию, после чего взорвался ее ядерный двигатель, убив семь человек.

Россия готовилась к запуску этой ракеты и в 2021 года. Тогда CNN располагал спутниковыми снимками, сделанными компанией Capella Space 16 августа 2021 года, на которых была видна стартовая площадка ракеты на архипелаге Новая Земля. Ранее пусковая площадка была закрыта, однако после этого на ней появился новый ангар и несколько грузовых контейнеров.

На снимках, сделанных утром 20 сентября, видно большое количество техники на территории базы. 31 августа российские власти выпустили авиационное уведомление о "временной опасной зоне", рекомендовав пилотам избегать полетов в этом воздушном пространстве.

С тех пор срок действия уведомления неоднократно продлевался, и по состоянию на воскресенье он должен был истечь 6 октября. Аналогичное уведомление Россия выпустила в преддверии испытаний "Буревестника" в 2019 году.