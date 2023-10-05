В России возникли массовые проблемы в работе смартфонов Xiaomi

Пользователи экосистемы Mi Home больше не могут авторизироваться и подключиться к своим умным устройствам (например, умной лампочке) через интернет. В результате этого российские пользователи потеряли доступ к устройствам наблюдения, роботам-пылесосам, умным чайникам и другим устройствам. Не помогают ни перезагрузка, ни переустановка приложения.

Указывается, что проблемы начались в среду вечером около 20 часов по московскому времени. Больше всего жалоб было получено от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, об аналогичных проблемах сообщили и в Беларуси.

Российское представительство Xiaomi подтвердило проблемы с серверами и пообещало оперативно устранить проблемы, пишет Mash.

Указывается, что китайская компания Xiaomi является лидером на российском рынке смартфонов. В первом полугодии этого года Xiaomi поставила в Россию 3,5 миллионов устройств, общая часть Xiaomi на рынке смартфонов составляет 28%. В июле в России активно использовались 26,5 миллиона устройств этого производителя.

Также отмечается, что Xiaomi в этом году стал самым продаваемым брендом смартфонов в России, опередив Apple iPhone и Samsung Galaxy.