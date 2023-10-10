Политолог: "Нет повода считать, что латвийские медиа на русском - это другое пространство"

Политолог, генсекретарь Латвийской Трансатлантической организации Сигита Струберга в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" заявила, что не считает общественные и частные медиа Латвии на русском языке представителями некоего другого информационного поля, отличного от латвийского. "Я не понимаю, почему существует это разделение", - призналась она.
"Может, это очень упрощенный пример, но тогда можно сказать, что новости погоды и новости спорта - это тоже два разных информационных поля. У людей есть разные интересы и разные потребности", - сказала Струберга ведущим передачи.
Одной из тем эфира стала информационная безопасность и недавние новости о том, что в новую концепцию национальной безопасности, утвержденную Сеймом, включен пункт о запрете на вещание общественных СМИ на русском языке с 1 января 2026 года.
Что написано в концепции?
Пересмотр предыдущей концепции был необходим из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как говорится в новой версии документа, важнейшим приоритетом национальной безопасности является предотвращение угроз информационному пространству страны, которое должно опираться на сильные местные латвийские СМИ и качественное содержание информационной среды на латышском языке.
Учитывая, что роль латышского языка усиливается во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке или на другом языке европейского культурного пространства.
Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен,
а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет.
Политолог считает, что сейчас особенно важный момент для сохранения вещания общественных СМИ на языке нацменьшинств.
"Особенно во время кризиса, в котором мы на данный момент находимся, чрезвычайно важно говорить с людьми на том языке, на котором они понимают", - пояснила она, подчеркнув, что у нее нет никакого повода считать, что государственные медиа, вещающие на русском - менее лояльны, чем вещающие на латышском языке.
"Не все ходят в театр Чехова. Некоторые вообще не ходят в театр, некоторые идут в оперу. Это же не значит, что эти люди живут в параллельных мирах", - сказала Струберга.
При этом политолог не стала отрицать, что со временем ситуация может измениться и необходимость в общественных СМИ на русском отпадет, однако произойдет это не в ближайшие несколько лет.
"У нас всегда были меньшинства, и я не вижу никакой проблемы или угрозы в том, чтобы говорить на языках меньшинств, в том числе в медиа", - считает она.
Похожую позицию высказала и одна из ведущих передачи, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич. "Я тоже придерживаюсь точки зрения, что пусть это будет естественная смерть. [Когда] аудитория [будет] прекрасно владеть государственным языком, не видеть потребности в местном контенте на русском языке, а медиа не смогут подстроиться, - сказала Сташкевич. - (...) Я выступаю не за то, чтобы к нам пришли и сказали: "Вы больше не работаете, потому что мы так решили", а чтобы произошла саморегуляция. И это тоже история про гражданское общество".
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