Политолог: "Нет повода считать, что латвийские медиа на русском - это другое пространство"

"Может, это очень упрощенный пример, но тогда можно сказать, что новости погоды и новости спорта - это тоже два разных информационных поля. У людей есть разные интересы и разные потребности", - сказала Струберга ведущим передачи.

Одной из тем эфира стала информационная безопасность и недавние новости о том, что в новую концепцию национальной безопасности, утвержденную Сеймом, включен пункт о запрете на вещание общественных СМИ на русском языке с 1 января 2026 года.

Что написано в концепции?

Пересмотр предыдущей концепции был необходим из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как говорится в новой версии документа, важнейшим приоритетом национальной безопасности является предотвращение угроз информационному пространству страны, которое должно опираться на сильные местные латвийские СМИ и качественное содержание информационной среды на латышском языке.

Учитывая, что роль латышского языка усиливается во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке или на другом языке европейского культурного пространства.

Когда государство прекратит финансирование русскоязычного контента, процесс создания единого информационного пространства будет завершен,

а русскоязычный контент продолжит существовать в коммерческих СМИ за частный счет.