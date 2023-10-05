Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель и драматург Юн Фоссе

Не время для русской культуры?

В преддверии вручения премии часто упоминалось и имя российской писательницы Людмилы Улицкой. Ее стиль, по мнению критиков, сравним с Львом Толстым и Джоном Стейнбеком.

Кроме того, она известна своей жесткой критикой в адрес Кремля и лично Владимира Путина, из-за чего была вынуждена покинуть Россию. Сейчас она живет в Германии.

Однако культурный обозреватель ежедневного шведского издания Svenska Dagbladet Лиза Ирениус считает, что прославление российской культуры в то время, когда Россия напала на Украину, стало бы весьма спорным решением со стороны Нобелевского комитета.

При этом Ирениус признает, что премия российскому автору была бы мощным посланием всему миру о том, что литература вне политики.

Но так ли это, задается вопросом редактор отдела культуры шведского издания Dagens Nyheter Бьорн Уиман, личные предпочтения которого были на стороне Салмана Рушди.

По его мнению, присуждение премии Рушди было бы не только справедливо с литературной точки зрения, но и избавило бы Нобелевский комитет от клейма политической ангажированности, которое, по мнению Уимана, он несет уже три десятилетия.

Ровно столько, с 1989 года Нобелевский комитет избегал прямого осуждения фетвы, наложенной на Рушди иранским режимом за его вышедшие годом ранее «Сатанинские стихи».

Фетва означает руководство к убийству. Многие годы Салман Рушди получал угрозы в свой адрес, а 2 августа 2022 года перед лекцией в США он подвергся нападению с ножом прямо на сцене, в результате чего получил серьёзные ранения и потерял зрение на один глаз.

«Пришло время ему получить эту премию, и если это произойдет, я сниму шляпу перед Академией за их поддержку свободы самовыражения», - сказал Бьорн Уиман накануне объявления победителя.

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