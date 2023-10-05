"Калигула": новый спектакль Театра им. М.Чехова о власти и тирании. В главной роли - Хаматов

13 октября планируется премьера спектакля режиссера Сергея Голомазова по пьесе Альбера Камю "Калигула", который станет продолжением главного тематического направления новых постановок театра в этом сезоне – размышлений о власти.
Как подчеркнула на пресс-конференции 2 октября директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк, темой этого сезона во всех спектаклях большой формы станет власть.
Постановка "Калигула" обещает быть яркой и эмоциональной, не только показывая, но и заставляя прочувствовать, как далеко может завести человека (и одновременно – всё человечество) такая "форма" власти, как тирания.
Режиссер Сергей Голомазов, поясняя мораль спектакля, говорит: "Это музыкально-драматический спектакль о разрушительной природе человеческой гордыни и нравственного своеволия – и о не менее разрушительной потребности творить себе кумиров. В каком-то смысле, мы исследуем механизм превращения светлого идеалиста в чудовище, переставшее ценить жизнь – и чужую, и свою; в тирана, который ищет спасения от собственного разочарования и боли, причиняя страдания другим. Для того, чтобы выбраться из такой воронки, нужно мужество, внутренняя вера, любовь к человеку. Иначе чудовище обречено. Но как бы ни успокаивала эта мысль в исторических масштабах, важно понять, как становятся калигулами, – и, по возможности, этого не допускать".
Заглавную роль исполнит Шамиль Хаматов, вместе с ним на сцену выйдут Родион Кузьмин, Максим Бусел, Володимир Гориславец, Екатерина Фролова, Анатолий Фечин, Игорь Чернявский, Олег Тетерин, Дмитрий Палеес, Вадим Гроссман, Татьяна Лукашенко, а также приглашенные исполнители.
В творческую команду спектакля под руководством Сергея Голомазова входят художник-постановщик Михаил Краменко и художник по свету Евгений Ганзбург. В спектакле прозвучит живая музыка в исполнении музыкантов Владимира Тузова, Дмитрия Карпова, Юлии Савельевой и Антона Высоцкого.
Постановка "Калигула" рассчитана на взрослую аудиторию – от 18 лет. Спектакль будет на русском языке, с субтитрами на латышском и английском языках.
Ближайшие показы спектакля "Калигула" состоятся 13, 14, 15, 24 и 25 октября. Театр имени М. Чехова напоминает, что надежнее покупать билеты заранее, поскольку спрос во время театрального сезона достаточно велик и зал заполняется быстро. Билеты можно приобрести на сайте: bilesuserviss.lv – или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Дополнительная информация о ближайших спектаклях: www.mct.lv
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