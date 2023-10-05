"Калигула": новый спектакль Театра им. М.Чехова о власти и тирании. В главной роли - Хаматов

Постановка "Калигула" обещает быть яркой и эмоциональной, не только показывая, но и заставляя прочувствовать, как далеко может завести человека (и одновременно – всё человечество) такая "форма" власти, как тирания.

Режиссер Сергей Голомазов, поясняя мораль спектакля, говорит: "Это музыкально-драматический спектакль о разрушительной природе человеческой гордыни и нравственного своеволия – и о не менее разрушительной потребности творить себе кумиров. В каком-то смысле, мы исследуем механизм превращения светлого идеалиста в чудовище, переставшее ценить жизнь – и чужую, и свою; в тирана, который ищет спасения от собственного разочарования и боли, причиняя страдания другим. Для того, чтобы выбраться из такой воронки, нужно мужество, внутренняя вера, любовь к человеку. Иначе чудовище обречено. Но как бы ни успокаивала эта мысль в исторических масштабах, важно понять, как становятся калигулами, – и, по возможности, этого не допускать".