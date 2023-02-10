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Как брат Чулпан Хаматовой попал на сцену рижского театра?

rus.tvnet.lv
Как брат Чулпан Хаматовой попал на сцену рижского театра?
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В пятницу, 3 февраля, российский актер Шамиль Хаматов (младший брат Чулпан Хаматовой) был замечен на сцене в театральной постановке Рижского русского театра имени Михаила Чехова "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена. RUS TVNET выяснил, как это произошло. 

Что актер делает в Латвии?

Когда 38-летний Шамиль Хаматов приехал в Латвию, неизвестно.

3 февраля актер был замечен в театральной постановке Рижского русского театра им. М. Чехова "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена.

Игорь Чернявский (Сэм), Шамиль Хаматов (Ховард), Владислав Янушенок (ангел), Константин Никулин (ангел)
Игорь Чернявский (Сэм), Шамиль Хаматов (Ховард), Владислав Янушенок (ангел), Константин Никулин (ангел) Фото: Пресс-фото

"Он сейчас во время премьеры играл роль Ховарда, хотя в программке числился Виталий Яковлев (приболел, наверное, или что). Отчего именно Хаматов, бывший артист московского "Современника", сейчас в этом рижском спектакле - не интересовался", - указал в своей рецензии журналист Андрей Шаврей на портале RUS.LSM, добавив, что Шамиль "отличный артист", ведь "Галина Борисовна Волчек просто талантливых артистов в свой "Современник" не брала".

Участие Шамиля Хаматова в постановке "Централ-парк Вест" RUS TVNET подтвердили в театре. 

"Виталий Яковлев действительно должен был сыграть роль Ховарда в "Централ-парк Вест", но из-за внезапных проблем со здоровьем он не смог участвовать. С другой стороны, Шамиль Хаматов был с нами в качестве слушателя-добровольца, он приходил на репетиции, чтобы познакомиться с работой режиссера и труппы, а также с нашей театральной средой. Следовательно, он присутствовал на репетициях и знал сценарий. В кризисной ситуации, когда Виталий заболел, Шамиль тут же согласился помочь и сыграть роль Ховарда вместо него. За что мы ему очень благодарны", - сообщила RUS TVNET представитель Рижского русского театра им. М. Чехова Агнесе Розентале. 

Известно также, что театр очень хотел бы видеть Шамиля Хаматова в составе своей труппы: "В настоящее время мы занимаемся этим, однако, пока он не будет с нами официально, никаких конкретных ролей не планируется".

Галерея: Премьера спектакля "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена

Кто такой Шамиль Хаматов? 

Шамиль Хаматов - младший брат российской актрисы Чулпан Хаматовой, осудившей политику Кремля и военное вторжение РФ на территорию Украины. Ныне актриса проживает в Латвии и играет в Новом Рижском театре. 

В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую академию театрального искусства (курс А. В. Бородина). 

По информации, доступной в Сети, с 2005 года он служил в театре "Современник". Играл в постановках "Голая пионерка", "Пять вечеров", "Три сестры", "Шарманка", "Горе от ума", "Загадочное ночное убийство собаки" и других. 

Параллельно с работой в театре Шамиль снимался в российских фильмах и сериалах: "Чудная долина", "Неотложка 2", "Мертвое поле", "Желтый дракон", "Трасса М8", "Телохранитель 3", "Продавец игрушек", "Бихэппи", "Корпорация Ad Libitum".

В 2022 году на экраны вышел мини-сериал с участием Хаматова "Обоюдное согласие", а на 2023 год запланирована премьера сериала "Комплекс бога", в котором Шамиль сыграл роль пианиста Константина Зобнина.

Актер женат на фотографе Ксении Наумовой. Супруги воспитывают дочь. Ранее он состоял в браке с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой. 

Шамиль Хаматов и Ксения Наумова

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