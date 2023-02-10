Как брат Чулпан Хаматовой попал на сцену рижского театра?

В пятницу, 3 февраля, российский актер Шамиль Хаматов (младший брат Чулпан Хаматовой) был замечен на сцене в театральной постановке Рижского русского театра имени Михаила Чехова "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена. RUS TVNET выяснил, как это произошло.
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Когда 38-летний Шамиль Хаматов приехал в Латвию, неизвестно.
3 февраля актер был замечен в театральной постановке Рижского русского театра им. М. Чехова "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена.
"Он сейчас во время премьеры играл роль Ховарда, хотя в программке числился Виталий Яковлев (приболел, наверное, или что). Отчего именно Хаматов, бывший артист московского "Современника", сейчас в этом рижском спектакле - не интересовался", - указал в своей рецензии журналист Андрей Шаврей на портале RUS.LSM, добавив, что Шамиль "отличный артист", ведь "Галина Борисовна Волчек просто талантливых артистов в свой "Современник" не брала".
Участие Шамиля Хаматова в постановке "Централ-парк Вест" RUS TVNET подтвердили в театре.
"Виталий Яковлев действительно должен был сыграть роль Ховарда в "Централ-парк Вест", но из-за внезапных проблем со здоровьем он не смог участвовать. С другой стороны, Шамиль Хаматов был с нами в качестве слушателя-добровольца, он приходил на репетиции, чтобы познакомиться с работой режиссера и труппы, а также с нашей театральной средой. Следовательно, он присутствовал на репетициях и знал сценарий. В кризисной ситуации, когда Виталий заболел, Шамиль тут же согласился помочь и сыграть роль Ховарда вместо него. За что мы ему очень благодарны", - сообщила RUS TVNET представитель Рижского русского театра им. М. Чехова Агнесе Розентале.
Известно также, что театр очень хотел бы видеть Шамиля Хаматова в составе своей труппы: "В настоящее время мы занимаемся этим, однако, пока он не будет с нами официально, никаких конкретных ролей не планируется".
Галерея: Премьера спектакля "Централ-парк Вест" по пьесе Вуди Аллена
Кто такой Шамиль Хаматов?
Шамиль Хаматов - младший брат российской актрисы Чулпан Хаматовой, осудившей политику Кремля и военное вторжение РФ на территорию Украины. Ныне актриса проживает в Латвии и играет в Новом Рижском театре.
В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую академию театрального искусства (курс А. В. Бородина).
По информации, доступной в Сети, с 2005 года он служил в театре "Современник". Играл в постановках "Голая пионерка", "Пять вечеров", "Три сестры", "Шарманка", "Горе от ума", "Загадочное ночное убийство собаки" и других.
Параллельно с работой в театре Шамиль снимался в российских фильмах и сериалах: "Чудная долина", "Неотложка 2", "Мертвое поле", "Желтый дракон", "Трасса М8", "Телохранитель 3", "Продавец игрушек", "Бихэппи", "Корпорация Ad Libitum".
В 2022 году на экраны вышел мини-сериал с участием Хаматова "Обоюдное согласие", а на 2023 год запланирована премьера сериала "Комплекс бога", в котором Шамиль сыграл роль пианиста Константина Зобнина.
Актер женат на фотографе Ксении Наумовой. Супруги воспитывают дочь. Ранее он состоял в браке с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой.
Шамиль Хаматов и Ксения Наумова
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