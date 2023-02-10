Как брат Чулпан Хаматовой попал на сцену рижского театра?

"Он сейчас во время премьеры играл роль Ховарда, хотя в программке числился Виталий Яковлев (приболел, наверное, или что). Отчего именно Хаматов, бывший артист московского "Современника", сейчас в этом рижском спектакле - не интересовался", - указал в своей рецензии журналист Андрей Шаврей на портале RUS.LSM, добавив, что Шамиль "отличный артист", ведь "Галина Борисовна Волчек просто талантливых артистов в свой "Современник" не брала".

"Виталий Яковлев действительно должен был сыграть роль Ховарда в "Централ-парк Вест", но из-за внезапных проблем со здоровьем он не смог участвовать. С другой стороны, Шамиль Хаматов был с нами в качестве слушателя-добровольца, он приходил на репетиции, чтобы познакомиться с работой режиссера и труппы, а также с нашей театральной средой. Следовательно, он присутствовал на репетициях и знал сценарий. В кризисной ситуации, когда Виталий заболел, Шамиль тут же согласился помочь и сыграть роль Ховарда вместо него. За что мы ему очень благодарны", - сообщила RUS TVNET представитель Рижского русского театра им. М. Чехова Агнесе Розентале.