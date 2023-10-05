В Торнякалнсе водитель Volvo поймал пьяного мужчину на электросамокате

Прибыв на место, правоохранители увидели звонившего, который удерживал пьяного водителя электросамоката, чтобы тот не покинул место происшествия.

В ходе разговора выяснилось, что водитель электросамоката якобы выехал перед автомобилем звонившего и, таким образом, почти попал под машину. К счастью, водитель Volvo быстро среагировал, поэтому никто не пострадал.

Водитель электросамоката в беседе с полицией признался, что незадолго до этого употреблял алкоголь, но считает, что не совершил никакого правонарушения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, на место происшествия была вызвана Государственная полиция. Сотрудники полиции провели тест на содержание алкоголя и установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В его организме было обнаружено 1,8 промилле алкоголя.

Полиция напоминает, что водитель электросамоката может быть оштрафован на 215 евро, если концентрация алкоголя в крови более 1,5 промилле.