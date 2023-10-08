У Седоковой и Тиммы "все сложно", а Меладзе заметили в Швейцарии ?

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах в мире шоу-бизнеса за последние дни. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" обсудим сплетни о Константине Меладзе, Анне Седоковой и Янисе Тимме. Что правда, а что нет?
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
У Анны Седоковой и Яниса Тиммы "все сложно"?
Вот уже которую неделю в желтой прессе не утихают слухи о том, что Анна Седокова рассталась с супругом - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как мы знаем, в жизни звезды произошли перемены. Знаменитость вернулась в РФ, начала новую жизни и продолжила карьеру. В роликах она появляется без обручального кольца.
Недавно она и вовсе выпустила лиричную песня под название "Все сложно". Трек Анна проиллюстрировала кадрами с Янисом. Как обычно, звезда не подтверждает расставание с мужем, а держит интригу, что уже было не раз.
Янис Тимма в соцсетях тоже говорит о новой жизни. На аватарке - фото с Анной. Сам спортсмен сейчас находится в Греции. Недавно стало известно, что он продолжит карьеру в стамбульской команде высшей лиги Турции "Дарюшшафака".
Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за "Гризес де Умакао", однако после четырех матчей, в которых он в среднем набирал девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После этого латвийский баскетболист провел сезон в лиге Big3 в команде Aliens. Ранее он выступал в Джи-Лиге НБА, в команде "Лейкленд Мэджик", а до этого - в казанском "УНИКС".
Константин Меладзе замечен в Европе?
Композитор и продюсер Константин Меладзе недавно был замечен в одном из ресторанов Швейцарии. Константин сидел на открытой террасе и курил сигарету. Кто-то из посетителей незаметно снял его. Фото разместил Telegram-канал "Бабка на лавке".
Ранее желтая пресса сообщала, что композитор Константин Меладзе якобы развелся с певицей Верой Брежневой, а после закрутил роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой, пишет TSN.ua.
Напомним, что ни Брежнева, ни Меладзе не комментируют свои отношения на данный момент. При этом Вера оценила новую работу Константина с бывшей участницей группы "ВИА Гра".
Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появились еще в 2022 году. После продюсера и композитора видели на концерте супруги в Риге.
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