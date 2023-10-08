У Седоковой и Тиммы "все сложно", а Меладзе заметили в Швейцарии ?

Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за "Гризес де Умакао", однако после четырех матчей, в которых он в среднем набирал девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После этого латвийский баскетболист провел сезон в лиге Big3 в команде Aliens. Ранее он выступал в Джи-Лиге НБА, в команде "Лейкленд Мэджик", а до этого - в казанском "УНИКС".

Константин Меладзе замечен в Европе?

Композитор и продюсер Константин Меладзе недавно был замечен в одном из ресторанов Швейцарии. Константин сидел на открытой террасе и курил сигарету. Кто-то из посетителей незаметно снял его. Фото разместил Telegram-канал "Бабка на лавке".

Ранее желтая пресса сообщала, что композитор Константин Меладзе якобы развелся с певицей Верой Брежневой, а после закрутил роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой, пишет TSN.ua.

Напомним, что ни Брежнева, ни Меладзе не комментируют свои отношения на данный момент. При этом Вера оценила новую работу Константина с бывшей участницей группы "ВИА Гра".

Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появились еще в 2022 году. После продюсера и композитора видели на концерте супруги в Риге.

Константин Меладзе Фото: Фото из Telegram-канала "Бабка на лавке" https://t.me/babkalavka/12547