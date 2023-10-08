Фото ⟩ Little Big в Риге. Их не остановила даже буря!

Концерт Little Big в Риге Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Концерт Little Big в Риге Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Этим летом Little Big уже побывали со своим зажигательным выступлением в Риге - на фестивале Positivus, где невероятно всколыхнули Луцавсалу.

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Около 19:00 у концертного зала начала выстраиваться очередь. Людей запускать стали вовремя, что хорошо, потому что в этот момент на улице то и дело наблюдался град. Концерт начался в 20:45. До этого можно было приобрести напитки в баре или фирменный мерч Little Big.

Концерт Little Big в Риге Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Концерт Little Big в Риге Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Почти за 90 минут в Palladium прозвучали такие убойные хиты, как Skibidi, UNO, Give Me Your Money, Hypnodancer, Everybody, Go Bananas, I'm OK и многие другие.

Публика с восторгом приветствовала своих кумиров. Зал не только громко скандировал "Little Big!", но и с удовольствием подпевал Соне и Илье. Конечно, нельзя забывать про повторение движений в таких песнях, как Skibidi, UNO или Tacos.

Концерт Little Big в Риге Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

За выступление Соня и Илья переодевались несколько раз. Сначала Прусикин вышел в платье а-ля Сейлор Мун, а Соня - в кожаном боди и юбке из черных лент. После она сняла юбку, а Прусикин - свое платье, оставшись в шортах. Второй наряд Ильи напоминал стилизацию под Элвиса Пресли, а Соня была похожа на американскую школьную болельщицу. В третьем наряде "под ретро" артисты вышли уже в самом конце - на бис - и исполнили Faradenza.

Галерея: Концерт Little Big в Риге