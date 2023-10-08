Фото ⟩ Little Big в Риге. Их не остановила даже буря!

7 октября популярная панк-поп-рейв-группа Little Big выступила в концертном зале Palladium. Илья "Ильич" Прусикин и Соня Таюрская представили рижанам и гостям столицы, которые не испугались ветра, града и дождя, свое полное сумасшедшей энергии шоу!
На этот раз Palladium был полностью заполнен. С уверенностью можно сказать, что в зале было свыше тысячи человек!
Группа берет свое начала из Санкт-Петербурга, но после начала полномасштабного вторжения в Украину участники осудили действия РФ, покинули родину и обосновались в США. А затем вышло официальное обращение, что Little Big - это теперь лишь два участника - Илья Прусикин и Соня Таюрская. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе. Пара проживает в Лос-Анджелесе (кстати, рядом с Данилой Поперечным и его супругой) и возвращаться в РФ не планирует.
В этом году Little Big отмечает свое 10-летие. Переживать о том, что вне РФ они будут менее востребованы, не стоит, ведь артисты имеют ярых фанатов по всему миру и известны своим сотрудничеством с такими мировыми знаменитостями, как Оливер Три, Томми Кэш, Finch Asozial, Диллон Фрэнсис, Clean Bandit и Саша Барон Коэн.
Их музыкальные клипы набрали более 3 миллиардов просмотров, а Skibidi стало их самым популярным видео с более чем 698 миллионами просмотров. Сингл UNO также является рекордсменом, став самым просматриваемым видео в истории конкурса "Евровидение" со впечатляющими 275 миллионами просмотров.
Этим летом Little Big уже побывали со своим зажигательным выступлением в Риге - на фестивале Positivus, где невероятно всколыхнули Луцавсалу.
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Около 19:00 у концертного зала начала выстраиваться очередь. Людей запускать стали вовремя, что хорошо, потому что в этот момент на улице то и дело наблюдался град. Концерт начался в 20:45. До этого можно было приобрести напитки в баре или фирменный мерч Little Big.
Почти за 90 минут в Palladium прозвучали такие убойные хиты, как Skibidi, UNO, Give Me Your Money, Hypnodancer, Everybody, Go Bananas, I'm OK и многие другие.
Публика с восторгом приветствовала своих кумиров. Зал не только громко скандировал "Little Big!", но и с удовольствием подпевал Соне и Илье. Конечно, нельзя забывать про повторение движений в таких песнях, как Skibidi, UNO или Tacos.
За выступление Соня и Илья переодевались несколько раз. Сначала Прусикин вышел в платье а-ля Сейлор Мун, а Соня - в кожаном боди и юбке из черных лент. После она сняла юбку, а Прусикин - свое платье, оставшись в шортах. Второй наряд Ильи напоминал стилизацию под Элвиса Пресли, а Соня была похожа на американскую школьную болельщицу. В третьем наряде "под ретро" артисты вышли уже в самом конце - на бис - и исполнили Faradenza.
Галерея: Концерт Little Big в Риге
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