Ринкевич о первой встрече с Зеленским, которая вышла забавной

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время посещения программы Radio SWH Ar dziesmu par dzīvi ("С песней о жизни") вспомнил самые необычные встречи с мировыми лидерами за свой многолетний опыт работы на посту министра иностранных дел.
"Если я начну что-то рассказывать, то МИДу придется тщательно зачищать все, что было наделано. Это, наверное, больше мемуарам", - смеется Ринкевичс, когда его спрашивают про воспоминания о самых необычных встречах.
"На самом деле есть некоторые вещи, которые есть. Будь то министры, будь то президенты, будь то короли – в конце концов, прежде всего, мы все люди". Он вспоминает визит короля Нидерландов на столетний юбилей Латвии, во время которого сам король рассказал необычную историю.
"Меня это очень позабавило, потому что на государственном ужине он сказал мне, что он не только король Нидерландов, но и что он довольно много летал на самолетах KLM в качестве пилота", - говорит Ринкевич, добавляя, что король не будет выходить, чтобы поприветствовать пассажиров, но иногда после полета он иногда прощался. "Он рассказывал, что реакции были просто неповторимы. Потом мы основательно посмеялись над реакцией людей, встретивших главу государства в такой ситуации, понимая, что на самом деле оказывается, что, может быть, и такая профессия".
В свою очередь, с Ринкевичем в 2019 году случился забавный эпизод, когда Владимир Зеленский только стал президентом. Летом того же года Ринкевич отправился на конференцию в поддержку Украины и Праздник песни, которые проходили в Торонто, Канада. "Если вы только что прилетели в Америку или Канаду, то обычно просыпаетесь около 5:30 - делать нечего. Я решил, что и в тренажерном зале никого не будет, поэтому пойду спокойно позанимаюсь. Прихожу, и буквально через три минуты приходит президент Зеленский, в сопровождении одного охранника. Потом мы немного посмеялись над тем, что у некоторых сон не идет совсем, и это был первое абсолютно непрезидентское, неправительственное общение, которое было довольно забавным", - вспоминает Ринкевич.
Полную запись программы можно прослушать здесь:
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