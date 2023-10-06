Ринкевич о первой встрече с Зеленским, которая вышла забавной

В свою очередь, с Ринкевичем в 2019 году случился забавный эпизод, когда Владимир Зеленский только стал президентом. Летом того же года Ринкевич отправился на конференцию в поддержку Украины и Праздник песни, которые проходили в Торонто, Канада. "Если вы только что прилетели в Америку или Канаду, то обычно просыпаетесь около 5:30 - делать нечего. Я решил, что и в тренажерном зале никого не будет, поэтому пойду спокойно позанимаюсь. Прихожу, и буквально через три минуты приходит президент Зеленский, в сопровождении одного охранника. Потом мы немного посмеялись над тем, что у некоторых сон не идет совсем, и это был первое абсолютно непрезидентское, неправительственное общение, которое было довольно забавным", - вспоминает Ринкевич.