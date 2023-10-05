"Это смертный приговор": климатологи предсказывают еще большие рекорды жары

"Интересно, что в сентябре океаны остыли не так сильно, как обычно", - сказал Буонтемпо.

По словам заместителя директора Copernicus, Земля находится на пути к самому жаркому году в истории, который будет примерно на 1,4 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху.

"То, что мы наблюдаем сейчас - это феномен быстрого глобального потепления с такой скоростью, какой Земля не видела уже миллионы лет", - говорит американский климатолог Джессика Моерман.

"Пока находятся новые месторождения нефти и газа, конца [глобальному потеплению] не видно. Ни люди, ни природа не успеют восстановиться после нынешних рекордов, потому что им придется думать о новых", - предупреждает Отто.

Эксперты подчеркнули, что в следующем году, скорее всего, ожидаются новые рекорды жары.