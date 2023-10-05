"Это смертный приговор": климатологи предсказывают еще большие рекорды жары

Средняя мировая температура в сентябре достигла нового рекорда. Причем такими темпами, которые климатологи и эксперты затрудняются объяснить, сообщили представители программы наблюдения за Землей Европейского союза Copernicus Climate Change Service.
Прошлое лето было рекордно жарким во всем мире. Однако аномальная жара продолжилась и в сентябре, установив новый температурный рекорд, значительно превышающий нормальный показатель для сентября.
Средняя глобальная температура в прошлом месяце была на 0,93 градуса выше, чем в среднем за 1991-2020 годы. Это самая большая температурная аномалия для любого месяца за 83 года, в течение которых Copernicus собирает данные.
"Это действительно шокирует. Мы никогда не видели ничего подобного в наших записях. Никогда, ни за один месяц", - сказал директор Copernicus Карло Буонтемпо.
В сентябре наблюдалось то, что ученые называют самой большой аномалией за всю историю наблюдений.
"Это не простая погодная статистика, - прокомментировала климатолог из Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто.
- Это смертный приговор для людей и экосистем. Он уничтожает живые активы, инфраструктуру и урожай".
Расчеты Copernicus показывают, что средняя температура в сентябре составила 16,38 градуса, на полградуса превысив предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2020 года. Это огромная разница.
Высокие температуры в основном обусловлены устойчивым и необычным потеплением Мирового океана.
"Интересно, что в сентябре океаны остыли не так сильно, как обычно", - сказал Буонтемпо.
По словам заместителя директора Copernicus, Земля находится на пути к самому жаркому году в истории, который будет примерно на 1,4 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху.
"То, что мы наблюдаем сейчас - это феномен быстрого глобального потепления с такой скоростью, какой Земля не видела уже миллионы лет", - говорит американский климатолог Джессика Моерман.
"Пока находятся новые месторождения нефти и газа, конца [глобальному потеплению] не видно. Ни люди, ни природа не успеют восстановиться после нынешних рекордов, потому что им придется думать о новых", - предупреждает Отто.
Эксперты подчеркнули, что в следующем году, скорее всего, ожидаются новые рекорды жары.
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