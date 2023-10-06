Видео ⟩ "Это сказки": жители считают, что пожар на улице Цесу возник злонамеренно

4 октября в половине десятого вечера в рижском микрорайоне Браса загорелись хозпостройки. Огонь в сарайчиках распространился на площади 160 квадратных метров, что угрожало как жителям, так и близлежащим строениям. Местные считают, что поджог мог быть злонамеренным, сообщает передача Degpunktā.
По словам жителей соседних домов, пожарные прибыли быстро, за что им очень благодарны. "Огонь был настолько сильным, что, если бы ветер дул на крышу, мы тоже могли загореться",- рассказывает местная жительница Валентина. Ее, и еще пятерых соседей пожарные попросили эвакуироваться как можно дальше от пожара.
Исполняющий обязанности командира 3-го отделения Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Риги Андрей Власлов рассказал, что пожарные постарались не допустить распространения пламени на два соседних здания.
Версию о том, что сараи загорелись не сами по себе, рассматривают как полицейские, так и жители микрорайона. "Может, кто-то зашел туда покурить. Там часто остаются люди без определенного места жительства", - рассказывает о подозрениях сосед. Тем временем другие, не стесняясь, высказывают мнение, что пожар мог быть для кого-то финансово выгоден, т.к. нелегально ликвидировать постройки может быть легче, чем сносить их.
Другой сосед отрицает, что в постройках обитали бездомные. "Я думаю, это поджог. Бездомные там не живут. Эта сказка про бездомных сделана для телевидения. Полгода назад приходили из домоуправления и спрашивали об этой территории. Кому-то она нужна", - рассказывает он, добавляя, что постройка была заброшена.
На месте пожара работали почти 30 пожарных с пятью пожарными машинами. Незадолго до 22:00 огонь распространение огня удалось ограничить, а к 00:15 пожар удалось полностью потушить.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
Как сообщили агентству LETA в VUGD, пожар на площади 160 квадратных метров произошел в заброшенном двухэтажном здании с деревянной пристройкой. В результате пожара в двух соседних зданиях были повреждены несколько окон.
Видео: Пожар на улице Цесу в Риге
Пожарные эвакуировали из соседнего жилого дома шесть человек, а с территории в нескольких метрах от пожара - один автомобиль.
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