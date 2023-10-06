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Видео ⟩ Трагедия под Лудзой: муж и жена въехали в пруд и погибли

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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: Lita Millere/LETA

В конце прошлой недели под Лудзой, в Цирмской волости, произошла трагедия - муж и жена погибли, утонув в соседском озере после того, как въехали в него на автомобиле, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Автомобиль, скорее всего, ехал по грунтовой дороге, пока водитель не потерял управление и не съехал с дороги. Не исключено, что он совершил маневр и сознательно. Известно, что оба перед аварией употребляли алкоголь.

Видео: Сюжет Degpunktā

Известно, что пожарные получили звонок о случившемся на следующий день в восемь часов утра. При осмотре салона выяснилось, что в нем находятся два мертвых человека. Полиция начала расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

В четверг, 5 октября, состоялись похороны, на которые пришли жители района, друзья и члены семьи. Родственники примерно понимают, что произошло в роковую ночь - возможно, водитель перепутал, где находится их дом.

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