CSDD обвинили в стигматизации заключенных в новой кампании; в материалы будут внесены изменения

После появления в публичном пространстве материалов кампании с мрачными и клишированными тюремными сценами, в том числе с упавшим на плитку пола куском мыла, отдельные пользователи соцсетей высказали критику в связи с культивированием стереотипов. Министр сообщения Каспар Бришкенс в соцсети Х указал, что он тоже выступает за безопасность на дорогах, однако поддерживать стигматизацию жертв насилия и заключенных нельзя, сообщает агентство LETA.

"Изображение тюрьмы не должно унижать человеческое достоинство. Я потребовал срочно найти решение, чтобы эта реклама CSDD была переделана", - сообщил министр.

После этого CSDD распространила сообщение, в котором поясняет, что новая кампания направлена только на опасность превышения скорости и однозначно выступает против унижающего достоинство отношения к заключенным. "Осознавая важность уважительного отношения к каждому человеку, в материалы кампании незамедлительно будут внесены изменения", - пообещала дирекция.

Как уже сообщалось, новую кампанию, цель которой способствовать соблюдению скоростного режима, CSDD презентовала в четверг.

На презентации дирекция отметила, что превышение скорости - самое распространенное нарушение правил дорожного движения в Латвии, а неправильный выбор скорости - наиболее частая причина ДТП. В последние годы 43-47% всех погибших и более 50% раненых участников дорожного движения были водителями и пассажирами легковых транспортных средств.

Кампания организована в соответствии с направлениями действий, предусмотренными планом безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы, с целью сокращения в 2030 году числа погибших и тяжело раненых в ДТП на 50% по отношению к 2020 году.

Социальную кампанию против превышения установленной скорости организует CSDD в сотрудничестве с Госполицией и партнерами Circle K, CityBee, Ergo и Mapon.

Кампания финансируется из средств CSDD и Совета безопасности дорожного движения.