"Ужасный запах!": мертвая горбуша угрожает Норвегии и Финляндии

Если горбуша выловлена в море или сразу же после заплыва в реку, то ее можно есть. Так как этот вид молодой и меньше атлантического лосося, у него нет своей сферы. Только несколько человек получили лицензию на продажу этой рыбы, рассказал представитель норвежского Агентства окружающей среды Эйрик Фрейланн.

"В верховьях Таны время, когда горбушу можно ловить и употреблять в пищу, очень короткое, поскольку лосось быстро нерестится и погибает", - говорит Тапио Хакасте из Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. По его словам, это инвазивный вид который особо вредит живущим в долине саамам, для которых атлантический лосось и традиционные методы рыболовства на протяжении веков были основой культуры коренного населения.

Эксперты обеспокоены и влиянием тихоокеанской горбуши на местные виды атлантического лосося, которые уже сейчас переживают сложности. В этом году в нескольких реках Норвегии было выловлено ничтожное количество атлантического лосося и морской форели, поэтому промысел был приостановлен до конца сезона.

В Финляндии количество атлантического лосося снизилось настолько, что в последние два года промысел этой рыбы в основном запрещен. В период с 2021 по 2022 год средняя численность самок атлантического лосося в финских реках снизилась с 42% до 78% по сравнению с предыдущим средним показателем, говорится в докладе государства, в котором эти изменения названы довольно мрачными.