"Ужасный запах!": мертвая горбуша угрожает Норвегии и Финляндии

Иронично, но в мире популяция лосося все больше снижается, а здесь, похоже, его слишком много. Однако для иронии места нет, так как река Тана покрыта гниющими трупами горбуши (вид анадромных рыб из семейства лососевых, наименьший по размерам и наиболее распространенный и быстрорастущий представитель рода тихоокеанских лососей), который является инвазивным видом и виновен в снижении популяции местного атлантического лосося.
Вдоль границы Норвегии и Финляндии протекает крупнейшая в мире река атлантического лосося. Норвежцы называют ее Тана, а финны - Тено. Однако в обеих странах река известна как одна из наиболее чистых рек, которая протекает через в основном нетронутые и незагрязненные регионы от Финнмарка до Лапландии.
Однако теперь воды и берега реки полны гниющей рыбы, а воздух насыщен едким трупным запахом. "Это хаос. Это довольно драматически", - заявил доктор наук, исследователь из финского университета Оулу Айно Эркинаро.
Известно, что в 50-е годы прошлого века горбушу завезли на Кольский полуостров, чтобы стимулировать экономику, однако в связи с массовым нашествием тихоокеанского лосося Норвегия и Финляндия объявили чрезвычайное положение. Лосось живет в океанах и каждые два года заходит в реки, на нерест, после чего умирает.
Горбуша часто оставляет своих сородичей и отправляется искать дом в другое место. С ходом лет она захватила и запад. Теперь, когда климат меняется, количество горбуши резко выросло и в северной части Атлантического океана. Часть рыбы выбирает для нереста реку Тану, где в конце концов и сгнивает.
Если горбуша выловлена в море или сразу же после заплыва в реку, то ее можно есть. Так как этот вид молодой и меньше атлантического лосося, у него нет своей сферы. Только несколько человек получили лицензию на продажу этой рыбы, рассказал представитель норвежского Агентства окружающей среды Эйрик Фрейланн.
"В верховьях Таны время, когда горбушу можно ловить и употреблять в пищу, очень короткое, поскольку лосось быстро нерестится и погибает", - говорит Тапио Хакасте из Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. По его словам, это инвазивный вид который особо вредит живущим в долине саамам, для которых атлантический лосось и традиционные методы рыболовства на протяжении веков были основой культуры коренного населения.
Эксперты обеспокоены и влиянием тихоокеанской горбуши на местные виды атлантического лосося, которые уже сейчас переживают сложности. В этом году в нескольких реках Норвегии было выловлено ничтожное количество атлантического лосося и морской форели, поэтому промысел был приостановлен до конца сезона.
В Финляндии количество атлантического лосося снизилось настолько, что в последние два года промысел этой рыбы в основном запрещен. В период с 2021 по 2022 год средняя численность самок атлантического лосося в финских реках снизилась с 42% до 78% по сравнению с предыдущим средним показателем, говорится в докладе государства, в котором эти изменения названы довольно мрачными.
Влияние горбуши на экосистему этих рек до сих пор не особо понятно. Есть опасения, что эта рыба может переносить патогены, например, Renibacterium salmoninarum, вызывающий бактериальное заболевание почек, и Piscirickettsia salmonis, которая может инфицировать атлантического лосося или других обитателей морской экосистемы. Кроме того, они могут просто вытеснить атлантического лосося, поглощая его источники пищи и лишая его среды обитания.
Большое количество гниющих трупов служит дополнительным кормом для хищных рыб и непропорционально увеличивает их численность. Большое количество погибшей осенью рыбы также может привести к снижению уровня кислорода в воде и повреждению почвы берегов реки.
Это настолько серьезная проблема, что правительства Норвегии и Финляндии совместно разрабатывают план действий. Финляндия поощряет местных и добровольных рыбаков к ловле горбуши. Норвегия также поддерживает промысел этого вида в нескольких реках. Но самое главное, Норвегия перекрыла все крупные реки заграждениями и системами ловушек, чтобы предотвратить перемещение горбуши вверх по течению.
Даже китайская технологическая компания Huawei взялась за решение проблемы, используя искусственный интеллект для распознавания лиц, чтобы пускать в реки только атлантического лосося. Норвежское правительство планирует объявить тендер на финансирование подобных ИИ-решений до следующего нашествия, которое произойдет через два года.
"Похоже, что все ловушки работают очень хорошо", - сказал Йохан Хенрик Хаарден Бернтсен, научный сотрудник Норвежского института исследования природы, отвечающий за мониторинг количества пойманной горбуши.
До сих пор было выловлено более 239 000 лососей. В Тане операция проходит не столь успешно. Здесь было поймано всего около 8000 рыб.
"У них это не очень хорошо получилось. Сейчас мы наблюдаем, что через систему Тана, мимо нашего мониторингового участка за плотиной, мигрирует около 120-130 тысяч особей горбуши, - говорит Пану Орелл, исследователь из Финского института природных ресурсов. - Это в два раза больше, чем в 2021 году".
Для подсчета рыбы команда Орелла использует гидролокаторы и подводные видеокамеры. По его данным, в ближайшие годы в Финляндию может приплыть несколько миллионов горбуши. "Это только начало", - говорит Орелл.
По словам Катерины Данлоп, научного сотрудника Норвежского института морских исследований, российские ученые, десятилетиями наблюдающие за горбушей в своих реках, обнаружили, что в некоторых реках этот вид может сосуществовать с местным лососем. Однако об этом вопросе известно недостаточно.
Команда Данлоп изучает горбушу в реке Якобсельва, которая протекает вдоль норвежско-российской границы и является единственной рекой, где норвежские власти не имеют права устанавливать рыболовные ловушки. К настоящему времени установлено, что большинство молоди уплывает в море, не питаясь местной рыбой, хотя некоторые из них сначала остаются в устьях.
Кроме того, молодь атлантического лосося питается яйцами горбуши, а вороны, вороны и чайки - их телами, не говоря уже о лисах и бурых медведях, популяции которых могли бы быстро увеличиться, если бы не было других хищников, способных их контролировать.
"Это непонятная экологическая ситуация, - говорит Данлоп. - Вопрос: это вредители или ресурс?"
Яакко Эркинаро, который вместе с учеными пытается выяснить, куда девается горбуша, когда умирает, изучает уровень питательных веществ в воде и выдвигает вопрос: "Когда рыба гниет, можно ли увидеть какие-либо последствия в течение двух недель? Может быть, через два месяца? Трудно представить, что концентрация питательных веществ не окажет никакого влияния".
В то же время Эркинаро отмечает, что Норвегии и Финляндии придется что-то менять - либо вводить новые правила для защиты местных экосистем, либо использовать горбатых китов в качестве другого устойчивого источника пищи, а также менять стратегии рыболовства. Когда эта рыба окажется в Дании, Балтийском море и даже в Великобритании - это, вероятно, лишь вопрос времени.
"Ясно одно: горбуша останется", - говорит Эркинаро.
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