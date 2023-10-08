Видео ⟩ За занавесом: россияне мечтают о ядерном оружии и государственных переворотах

На минувшей неделе в пропаганде российского телевидения снова звучало бряцанье ядерным оружием. Совершенно серьезно речь шла о применении тактического ядерного оружия, которое якобы является частью политики современного ядерного сдерживания. Пока мир не убедится, что Россия полностью готова использовать ядерное оружие для "защиты от угроз своему суверенитету", угроза разрушительной ядерной войны будет вполне реальной. Вот такая абсурдная логика.
С большой радостью были встречены результаты парламентских выборов в Словакии, на которых победила левая партия "Направление - Социал-демократия" ("Смер - СД") во главе с экс-премьером-популистом Робертом Фицо. Стоит отметить, что Фицо обещает прекратить военную помощь Украине, критикует Евросоюз и НАТО, а также призывает к отмене санкций, введенных в отношении России.
Латвия охвачена фашизмом
Много времени в пропагандистских программах отводилось рассказам о том, как фашизм охватывает западный мир. К сожалению, на прошлой неделе Канада преподнесла российским пропагандистам шикарный подарок, который кремлевские идеологи очень умело "продали" собственной публике. А именно, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе посетил Канаду, где 22 сентября в Оттаве выступил с речью в Палате представителей. Вскоре после окончания выступления Зеленского спикер Палаты представителей Энтони Рота упомянул украинского ветерана Ярослава Гуньку, которого он назвал героем. После высказываний спикера 98-летний Гунька удостоился бурных аплодисментов.
Вскоре выяснилось, что Гунька во Второй мировой войне воевал на стороне Германии в составе 14-й дивизии "Ваффен СС", также известной как дивизия "Галичина", в которой служили этнические украинцы. Эта дивизия была создана нацистской Германией в 1943 году для борьбы против Советского Союза. После того, как эта информация стала известна, Рота подал в отставку, выразив "глубокое сожаление о своей ошибке", и взял на себя ответственность за произошедшее. Наверное, не нужно обладать большим воображением, чтобы представить, как это послание было преподнесено российским телевидением – это возрождающийся фашизм, доказательство того, что Канада – фашистская страна, руководство Украины – нацистское и т. д.
Телекомпания "НТВ Мир", нарушая любые границы хорошего вкуса и здравого смысла, при показе сюжета с обращением Зеленского к участникам конференции Международного агентства по атомной энергии сопровождала его подписью "террорист и позор еврейского народа".
В программе "60 минут" были показаны и два сюжета о "фашистской Латвии". Первый был посвящен утвержденной Сеймом концепции национальной безопасности, которая предусматривает, что с 2026 года общественные СМИ будут работать только на государственном языке. Пропагандисты сразу связали это решение с преследованием евреев в нацистской Германии.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Второй сюжет взят из канала Telegram, и там житель Латвии рассказывает на русском языке, что его дочь подвергается травле и унижениям в детском саду. Если она случайно произносит слово по-русски, педагоги в качестве наказания публично заставляют девочку несколько раз приседать.
Ведущий программы Евгений Попов заявил, что эта новость проверена и полностью соответствует действительности. Правда, он не уточнил, как именно проходила проверка правдивости этой новости. Трудно представить, чтобы Попов связался с руководством конкретного детского сада. Попов также предложил этой семье как можно скорее переехать в Россию, что, вероятно, не входит в планы автора сюжета на канале Telegram.
При этом провластные политологи рассуждали о том, что фашизм в Германии прошлого века возник не на пустом месте, а присущ и присутствует во всей европейской культуре, начиная с XIX века, когда начала процветать идеология национализма. Это никогда не было характерно для России, так же как Россия никогда не была колониальной империей и никогда не угнетала другие народы. Политологи, делающие такие заявления, похоже, совершенно забыли о любимом и часто цитируемом российским президентом философе Иване Ильине (1883-1954), который, по словам Тимоти Снайдера, "дал метафизическую и моральную основу политического тоталитаризма".
Нужно применить тактическое ядерное оружие
"Получается, наши отцы и деды зря тратили деньги и время на создание ядерного щита, которым мы не пользуемся?" – риторически спросил ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Надо сказать, что в этом отношении Россия вновь стала гораздо более агрессивной. Ведутся разговоры о том, что против Украины может быть использовано тактическое ядерное оружие, что необходимо проводить испытания ядерного оружия.
Сергей Караганов, советник президента России Владимира Путина по внешней политике, на полном серьезе делал длинные заявления о том, что западные страны больше не боятся России, и следует дать понять, что Россия готова нанести превентивный ядерный удар "в случае угрозы суверенитету". Караганов также заявил, что "не видит другого способа пробудить в элитах западного мира чувство самосохранения, кроме как через эскалацию ядерной угрозы".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
"Если придется применить ядерное оружие (не дай бог), удар должен быть достаточно сильным", - говорит советник Путина, который работает в научном совете Совета безопасности России. В статье, опубликованной в рамках проекта Гарвардской школы Кеннеди "Russia Matters", отмечается, что заявления Караганова можно интерпретировать как продолжение усилий связанных с российским правительством экспертов с целью запугать Запад и заставить его прекратить поддержку Украины в ее продолжающейся войне с Россией.
С другой стороны, депутат российской Думы, генерал в отставке Андрей Гурулев столь же серьезно заявил, что началась Третья мировая война, видимая фаза которой сейчас наблюдается только на Украине, но за ней обязательно последуют и другие вооруженные конфликты. Идеологи Кремля заявляли, что Россия не останется в стороне в тайваньском конфликте, который считается неизбежным, и поможет Китаю в военном отношении, поскольку не может допустить, чтобы Тайвань стал протекторатом США. Также, по мнению Гурулева, потенциальной зоной конфликта является Арктика, где США угрожают законным интересам России.
Пропагандисты подчеркивают, что "Украиной ничего не закончится", поскольку война в Украине – это столкновение цивилизаций, где Россия, защищающая традиционные ценности, победит морально деградировавший Запад. Показательно, что после встречи с Путиным прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров также заявил журналистам, что с помощью Аллаха будет побеждена не только Украина, но и все те страны, которые угрожают России.
Господствующую в России гомофобию в очередной раз подтвердил агрессивный и шовинистический политолог Сергей Медведев, заявивший, что "Америка – это не просто банда, а банда пидарасов".
Ядовитые цветы великорусского шовинизма
Уже упомянутый политолог Медведев посетовал, что Россия так и не научилась защищать свои интересы в постсоветских странах и сменять нелояльные ей правительства. Многие пропагандисты активно поддакивали Медведеву, заявляя, что Россия должна этому научиться, чтобы не допустить вторжения американцев в зону российских интересов. Весомым доказательством такого мышления является разжигание пропагандистами ненависти к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, правительство которого все активнее пытается избавиться от российского влияния.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
По мнению пропагандистов, очень плохо, что в стране нет продуманной миграционной политики – государство принимает абы кого из постсоветских стран и потом удивляется, что преступность растет. На самом деле очевидно, что ангажированные участники дискуссии разжигают ненависть к иммигрантам в России, утверждая, что они угрожают русской идентичности. По словам Соловьев, думать надо не о том, как не обидеть иммигрантов, а "как не обидеть великую Россию".
Враждебные высказывания в российском шовинистическом дискурсе также были направлены в сторону Эстонии. А именно, Эстония официально решила называть российский город Калининград старым названием – Кенигсберг. Эстонцы также планируют называть российский город Кингисепп, расположенный на границе с Эстонией, старым названием Ямбург, или Яама.
Российские пропагандисты трактовали это решение эстонского парламента так, что Эстония решила вернуть всем своим городам старые немецкие названия, что не соответствует действительности. Утверждалось, что Эстония тем самым подрывает свою государственность, ведь если Таллинн снова станет Ревелем, это будет ударом по суверенитету Эстонии. Непонятно, как изменение названий городов, которое и не планируется, может повлиять или поставить под угрозу государственность Эстонии.
О военных неудачах обществу не рассказывают
Уже которую неделю подряд в России рассказывают, что украинское контрнаступление провалилось. Тем временем аналитический центр "Atlantic Council" опубликовал 27 сентября статью "Контрнаступление Украины демонстрирует реальный прогресс на крымском фронте". "Несколько недавних атак Украины на крымском фронте были достаточно зрелищными, чтобы попасть в заголовки международных новостей".
В середине сентября Украина нанесла удар по российскому военному кораблю и подводной лодке, когда они находились на ремонте в порту приписки Черноморского флота России в Севастополе. По данным британской разведки, корабль "Минск" был "почти наверняка функционально разрушен" в результате нападения, а подводная лодка класса Кило "вероятно, получила катастрофические повреждения". “Кроме того, вывоз обломков из сухих доков в Севастополе. вероятно, займет несколько месяцев, что создаст серьезные проблемы для содержания флота", - пишет аналитический центр.
Atlantic Council также отмечает, что все более амбициозные наступательные операции Украины на Крымском полуострове и в Черном море являются частью гораздо более широкой картины контрнаступления. Кроме того, параллельно с атаками на крымском фронте Украина все чаще наносит удары по целям в самой России.
"В последние месяцы удары дронов по Москве стали почти повседневным явлением, что вынуждает российскую армию снимать ограниченные системы ПВО с украинского фронта, чтобы передислоцировать их в российскую столицу. Подозрения в деятельности украинских дронов также неоднократно приводили к закрытию московских международных аэропортов. Что еще более важно, серия атак беспилотников на аэродромы в глубине России привела к уничтожению нескольких военных самолетов", - отмечает аналитик Питер Дикинсон.
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