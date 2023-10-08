Видео ⟩ За занавесом: россияне мечтают о ядерном оружии и государственных переворотах

Телекомпания "НТВ Мир", нарушая любые границы хорошего вкуса и здравого смысла, при показе сюжета с обращением Зеленского к участникам конференции Международного агентства по атомной энергии сопровождала его подписью "террорист и позор еврейского народа".

В программе "60 минут" были показаны и два сюжета о "фашистской Латвии". Первый был посвящен утвержденной Сеймом концепции национальной безопасности, которая предусматривает, что с 2026 года общественные СМИ будут работать только на государственном языке. Пропагандисты сразу связали это решение с преследованием евреев в нацистской Германии.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Второй сюжет взят из канала Telegram, и там житель Латвии рассказывает на русском языке, что его дочь подвергается травле и унижениям в детском саду. Если она случайно произносит слово по-русски, педагоги в качестве наказания публично заставляют девочку несколько раз приседать.

Ведущий программы Евгений Попов заявил, что эта новость проверена и полностью соответствует действительности. Правда, он не уточнил, как именно проходила проверка правдивости этой новости. Трудно представить, чтобы Попов связался с руководством конкретного детского сада. Попов также предложил этой семье как можно скорее переехать в Россию, что, вероятно, не входит в планы автора сюжета на канале Telegram.