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Иностранные государства отреагировали на нападение ХАМАС

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Обстрел Израиля
Обстрел Израиля Фото: AP Photo/Hatem Moussa/Scanpix

В субботу, 7 октября, многие иностранные лидеры сделали заявления по поводу обострения ситуации в Израиле. Одни страны выражают поддержку Израилю, другие - призывают к сдержанности. В поддержку боевиков ХАМАС выступил Иран. Об этом пишет Русская служба BBC.

Вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица написала в Twitter, что "Комиссия по иностранным делам Сейма решительно и категорически осуждает нападения на Израиль, совершенные террористами ХАМАС. Это терроризм. Мы подтверждаем нашу поддержку Израиля и солидарность с его обществом. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших".

Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter выразил поддержку Израилю, а также солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими и "решительно осудил террористические нападения на Израиль".

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно освободить заложников, предположительно захваченных и вывезенных в Газу. 

"Это нарушение международного права. Заложники должны быть немедленно освобождены", - написал он в Twitter.

По его словам, нападение ХАМАС "усиливает напряженность и подрывает палестинские интересы".

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "осуждает ужасное нападение ХАМАС на израильское гражданское население".

"Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", - написал он.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили также главы МИД Швеции и Испании.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Израиль и Палестину к сдержанности.

"Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и избегать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", - цитирует его слова агентство Русская служба BBC.

При этом, как сообщает агентство, Эрдоган заявил, что выступает «против любых покушений на мечеть Аль-Акса». ХАМАС назвал свою операцию «Наводнение Аль-Акса», обвинив Израиль в оккупации и вторжениях в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.

Саудовская Аравия призвала обе стороны к прекращению кровопролития.

Советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков с началом нападения на Израиль. Рахим Сафави пообещал поддерживать палестинцев.

Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором раскритиковал политику США на Ближнем Востоке.

"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня - событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - написал экс-президент России.

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