Иностранные государства отреагировали на нападение ХАМАС

"Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", - написал он.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили также главы МИД Швеции и Испании.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Израиль и Палестину к сдержанности.

"Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и избегать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", - цитирует его слова агентство Русская служба BBC.

При этом, как сообщает агентство, Эрдоган заявил, что выступает «против любых покушений на мечеть Аль-Акса». ХАМАС назвал свою операцию «Наводнение Аль-Акса», обвинив Израиль в оккупации и вторжениях в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.

Саудовская Аравия призвала обе стороны к прекращению кровопролития.

Советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков с началом нападения на Израиль. Рахим Сафави пообещал поддерживать палестинцев.

Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором раскритиковал политику США на Ближнем Востоке.

"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня - событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - написал экс-президент России.