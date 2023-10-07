Иностранные государства отреагировали на нападение ХАМАС

В субботу, 7 октября, многие иностранные лидеры сделали заявления по поводу обострения ситуации в Израиле. Одни страны выражают поддержку Израилю, другие - призывают к сдержанности. В поддержку боевиков ХАМАС выступил Иран. Об этом пишет Русская служба BBC.
Вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица написала в Twitter, что "Комиссия по иностранным делам Сейма решительно и категорически осуждает нападения на Израиль, совершенные террористами ХАМАС. Это терроризм. Мы подтверждаем нашу поддержку Израиля и солидарность с его обществом. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших".
Saeimas Ārlietu komisija stingri un kategoriski nosoda “Hamas” teroristu veiktos uzbrukumus Izraēlai. Tas ir teorisms. Apliecinām atbalstu Izraēlai un solidaritāti tās sabiedrībai.— Zanda Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) October 7, 2023
Visdziļākā līdzjūtība upuru tuviniekiem.
Pilns @Jekaba11 Ārlietu komisijas paziņojuma teksts: pic.twitter.com/lbLQNXTw7l
Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter выразил поддержку Израилю, а также солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими и "решительно осудил террористические нападения на Израиль".
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель призвал немедленно освободить заложников, предположительно захваченных и вывезенных в Газу.
"Это нарушение международного права. Заложники должны быть немедленно освобождены", - написал он в Twitter.
По его словам, нападение ХАМАС "усиливает напряженность и подрывает палестинские интересы".
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "осуждает ужасное нападение ХАМАС на израильское гражданское население".
"Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самозащиту", - написал он.
Нападение ХАМАС на Израиль осудили также главы МИД Швеции и Испании.
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Израиль и Палестину к сдержанности.
"Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и избегать необдуманных шагов, которые могут привести к эскалации напряженности", - цитирует его слова агентство Русская служба BBC.
При этом, как сообщает агентство, Эрдоган заявил, что выступает «против любых покушений на мечеть Аль-Акса». ХАМАС назвал свою операцию «Наводнение Аль-Акса», обвинив Израиль в оккупации и вторжениях в мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме.
Саудовская Аравия призвала обе стороны к прекращению кровопролития.
Советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков с началом нападения на Израиль. Рахим Сафави пообещал поддерживать палестинцев.
Зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором раскритиковал политику США на Ближнем Востоке.
"Начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня - событие, которое можно было ожидать. Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - написал экс-президент России.
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