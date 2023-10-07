МИД призывает не посещать в Израиль

Министерство иностранных дел приглашает жителей Латвии, находящихся на территории Израиля, следить за развитием ситуации и рекомендациями местных служб безопасности.

Предупреждение МИД действует до дальнейшего выяснения сложившейся ситуации.

Министерство иностранных дел приглашает тех жителей Латвии, которые в настоящее время отправились в путешествие в Израиль, зарегистрироваться в Консульском регистре. Регистрация в Консульском регистре даст возможность оперативно получить консульскую помощь в экстренных ситуациях.

В МИД отмечают, что ситуация с безопасностью в Израиле остается нестабильной и может быстро измениться. Учитывая напряженную политическую ситуацию, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует туристам из Латвии не ездить в Иерусалим, сектор Газа и 40-километровый радиус вокруг него, а также на территории Палестинской автономии.

Министерство иностранных дел также советует туристам не посещать приграничные районы Израиля с Ливаном и Сирией.

Если туристы из Латвии находятся в Иерусалиме, Министерство иностранных дел настоятельно призывает к осторожности, просит избегать демонстраций и мест скопления большого количества людей и возможных массовых беспорядков.

Министерство иностранных дел призывает путешественников оставаться недалеко от бомбоубежищ.

В то же время МИД призывает проявлять особую осторожность при пользовании общественным транспортом или избегать его использования.

Уже сообщалось, что десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказались юг и центр страны, включая Тель-Авив. В ряде городов объявлялась воздушная тревога, активирована система ПВО. Сообщается о разрушениях жилых зданий. В результате обстрелов уже погибли как минимум 40 человек, ранены еще более 700, пишет DW и другие мировые СМИ.