Байден: США предоставят Израилю всю необходимую помощь

"Террористическим атакам никогда не может быть оправдания", - сказал Байден в своей речи, осудив ХАМАС за нападение на Израиль.

Он добавил, что США поддержат Израиль. "Мы позаботимся, чтобы у них была помощь, чтобы они могли продолжать защищать себя", - сказал Байден.

Президент США также предупредил другие страны, что попытки вмешаться в конфликт, будут иметь последствия.

"Я хочу сказать это, чтобы всем было понятно: это не та ситуация, в которой я бы советовал любой третьей стороне попытаться воспользоваться положением", - заявил президент США.

Байден заявил, что поручил активизировать контакты с Израилем, другими странами Ближнего Востока, ЕС и палестинской администрацией.