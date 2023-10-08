Байден: США предоставят Израилю всю необходимую помощь

В субботу, 7 октября, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, посвященным нападению ХАМАС на Израиль.
"Террористическим атакам никогда не может быть оправдания", - сказал Байден в своей речи, осудив ХАМАС за нападение на Израиль.
Он добавил, что США поддержат Израиль. "Мы позаботимся, чтобы у них была помощь, чтобы они могли продолжать защищать себя", - сказал Байден.
Президент США также предупредил другие страны, что попытки вмешаться в конфликт, будут иметь последствия.
"Я хочу сказать это, чтобы всем было понятно: это не та ситуация, в которой я бы советовал любой третьей стороне попытаться воспользоваться положением", - заявил президент США.
Байден заявил, что поручил активизировать контакты с Израилем, другими странами Ближнего Востока, ЕС и палестинской администрацией.
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