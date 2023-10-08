Вс, 8.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Байден: США предоставят Израилю всю необходимую помощь

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AP/Scanpix

В субботу, 7 октября, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, посвященным нападению ХАМАС на Израиль.

"Террористическим атакам никогда не может быть оправдания", - сказал Байден в своей речи, осудив ХАМАС за нападение на Израиль.

Он добавил, что США поддержат Израиль. "Мы позаботимся, чтобы у них была помощь, чтобы они могли продолжать защищать себя", - сказал Байден.

Президент США также предупредил другие страны, что попытки вмешаться в конфликт, будут иметь последствия.

"Я хочу сказать это, чтобы всем было понятно: это не та ситуация, в которой я бы советовал любой третьей стороне попытаться воспользоваться положением", - заявил президент США.

Байден заявил, что поручил активизировать контакты с Израилем, другими странами Ближнего Востока, ЕС и палестинской администрацией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх