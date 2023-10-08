"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен...": Галкин прокомментировал происходящее в Израиле

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен... Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" - написал Галкин в Instagram, сопроводив пост фотографией флага Израиля.

Не остался в стороне и актер Анатолий Белый - он также опубликовал в Instagram флаг Израиля, подписав фото: "Израиль выстоит. Израиль победит. А всем вам, кто изрыгает здесь свой яд - захлебнитесь им. Нелюди. Правило бумеранга ещё никто не отменял. А добро и любовь всегда побеждает".

Фотографией флага Израиля прокомментировал происходящее также российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий Дмитрий Глуховский. Он, впрочем, обошелся без слов - фото сопровождается двумя эмодзи - изображением сердца и сложенных в молитве рук.