Кабинет министров Израиля объявил военное положение

По словам главы правительства, война была "навязана Израилю убийственной террористической атакой из Газы".

Также сообщается, что в Израиле отменили занятия в школах 9 и 10 октября.

"Ввиду масштабов катастрофы и сложности с обеспечением безопасности в ближайшие два дня не будет занятий и образовательных мероприятий во всех учебных заведениях по всей стране, включая специальные учебные заведения", - заявил министр образования Йоав Киш.

Израильская армия планирует эвакуировать всех израильтян, проживающих вблизи границы с сектором Газа, в течение 24 часов, сообщил в воскресенье, 8 октября, представитель армии.

Израильская армия объявила территорию вдоль сектора Газа закрытой зоной, из которой будут эвакуированы тысячи людей.

"Наша задача в ближайшие 24 часа - эвакуировать всех людей, живущих вблизи сектора Газа", - заявил журналистам представитель армии Израиля, добавив, что боевые действия по спасению заложников, захваченных палестинскими боевиками в Израиле, все еще продолжаются.

В этот район были отправлены десятки тысяч солдат для обыска всех населенных пунктов, пообещав, что армия уничтожит всех террористов.

Уже сообщалось, что утром в субботу боевики ХАМАСа предприняли внезапную атаку из сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет и проникнув в несколько населенных пунктов Израиля. В результате атаки погибли около 400 человек в Израиле, в том числе 26 израильских солдат, и более 2000 получили ранения, сообщают израильские СМИ.

Более 300 человек погибли в результате израильских контратак в секторе Газа. Сегодня израильские солдаты продолжают борьбу с боевиками ХАМАС на юге Израиля, а также обстреливают цели в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израилю предстоит долгая и тяжелая война.