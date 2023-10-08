В воскресенье вечером отменены несколько рейсов поездов

Вечером в воскресенье, 8 октября, несколько рейсов поездов были отменены из-за повреждений, которые нанес ураган, сообщает Pasažieru vilciens в Twitter.
Pasažieru vilciens сообщает, что отменены рейсы поездов № 6144 Рига (17.06) - Саулкрасты (18.04) и № 6149 Саулкрасты (18:25) - Рига (19:22).
Также были отменены рейсы поездов № 6427 Рига (17:30) - Слока (18:20) и № 6430 Слока (18:41) - Рига (19:31).
Большинство поездов курсируют с опозданием.
RUS TVNET уже сообщал, что утром в воскресенье на железнодорожном участке Саулкрасты - Скулте остановилось движение поездов.
По информации предприятия, сильный ветер повалил на рельсы деревья.
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