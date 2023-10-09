Видео ⟩ Водители в Медемциемсе игнорируют ограничения скорости. Обгоняют даже колонной

В Медемциемсе, через который многие водители срезают дорогу или объезжают пробки, водители, нарушающие скорость, не редкость. Местные жители обеспокоены своей безопасностью, сообщает программа Bez Tabu.
Через населенный пункт протянулась улица Медемциемса, на которой очень интенсивное движение. Водителей в селе пытаются притормозить ограничением скорости - нельзя ездить со скоростью более 30 км/ч. Однако скорость регулярно сильно превышается, из-за чего местные жители переживают за свою безопасность.
Жительница Медемциемса Лидия рассказала передаче, что с очень большим количеством заявлений, в том числе подписанных многими местными жителями, обратилась в самоуправление Олайнского края с просьбой позаботиться о безопасности в районе, оборудовав, например, больше скоростных валов или создав другое решение по замедлению движения.
Передача заметила, что многие водители не соблюдают разрешенную скорость. Тех, кто едет на разрешенной скорости, обгоняют даже колонной. Безрассудно ездят и обгоняют и водители грузовиков, хотя грузовые транспортные средства в Медемциемс вообще не должны заезжать, о чем свидетельствует дорожный знак.
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