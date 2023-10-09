Видео ⟩ Водители в Медемциемсе игнорируют ограничения скорости. Обгоняют даже колонной

Через населенный пункт протянулась улица Медемциемса, на которой очень интенсивное движение. Водителей в селе пытаются притормозить ограничением скорости - нельзя ездить со скоростью более 30 км/ч. Однако скорость регулярно сильно превышается, из-за чего местные жители переживают за свою безопасность.

Жительница Медемциемса Лидия рассказала передаче, что с очень большим количеством заявлений, в том числе подписанных многими местными жителями, обратилась в самоуправление Олайнского края с просьбой позаботиться о безопасности в районе, оборудовав, например, больше скоростных валов или создав другое решение по замедлению движения.

Передача заметила, что многие водители не соблюдают разрешенную скорость. Тех, кто едет на разрешенной скорости, обгоняют даже колонной. Безрассудно ездят и обгоняют и водители грузовиков, хотя грузовые транспортные средства в Медемциемс вообще не должны заезжать, о чем свидетельствует дорожный знак.

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