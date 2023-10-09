Недооценные свойства одного витамина: с его помощью избавляются от морщин и акне

Витамин С также может помочь в борьбе с темными пятнами. Блокируя выработку пигмента в коже, он помогает осветлить и/или устранить темные пятна.

Кроме того, витамин С помогает при акне благодаря своим противовоспалительным свойствам, которые помогают контролировать выработку кожного сала (себума). В клинических исследованиях прием витамина С два раза в день уменьшал количество повреждений от акне по сравнению с плацебо.

В каких продуктах искать витамин С и кому не следует употреблять эти продукты?

Витамин С может содержаться в сыворотках и других средствах по уходу за кожей. Различные формы витамина С могут изменять его силу и воздействие на кожу, поэтому перед применением следует проконсультироваться с дерматологом. Рекомендуется использовать активную форму витамина С (например, L-аскорбиновую кислоту) в концентрации 10-20% и рН ниже 3,5. Эта комбинация наиболее изучена в клинических исследованиях.

На сегодняшний день исследования проводились только на взрослых, поэтому применять витамин С в случае детей не рекомендуется. Перед покупкой продукта стоит прочитать список ингредиентов на упаковке.

Как следует применять витамин С?

Витамин С рекомендуется использовать во время утреннего ухода за кожей. Начните с очищения кожи, затем нанесите несколько капель сыворотки с витамином С на лицо и шею. В качестве последнего шага нанесите на лицо и шею крем.

Следует отметить, что витамин С не заменяет солнцезащитный крем. Для оздоровления кожи рекомендуется использовать витамин С каждый день в течение трех месяцев. Если на коже появляется раздражение, следует прекратить применение и обратиться к дерматологу.