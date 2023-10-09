Брежнева выпустила альбом на украинском. Его анонс вызвал разговоры о разводе с Меладзе

"Война, развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", - написала на украинском Брежнева в своем Instagram. Именно слово "развод" и послужило основой для заявлений СМИ и таблоидов о том, что артистка якобы подтвердила расставание с Константином Меладзе.