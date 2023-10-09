Брежнева выпустила альбом на украинском. Его анонс вызвал разговоры о разводе с Меладзе

6 октября украинская исполнительница Вера Брежнева в своем Instagram-аккаунте сообщила о выходе нового и первого мини-альбома на украинском языке "ДЯКУЮ". Эта публикация породила множество новостей о том, что певица развелась со своим супругом.
"Война, развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", - написала на украинском Брежнева в своем Instagram. Именно слово "развод" и послужило основой для заявлений СМИ и таблоидов о том, что артистка якобы подтвердила расставание с Константином Меладзе.
Разговоры о том, что звездная пара рассталась, ходят уже некоторое время. Однако никто из супругов официально не подтверждал эту информацию.
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