Группа депутатов Сейма в поддержку Палестинского национального совета приостановила свою деятельность

В то же время группа объявляет, что приостановит свою деятельность до тех пор, пока Палестинский национальный совет не выразит четкого осуждения атак ХАМАС.

Как сообщалось, утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС начала вторжение в Израиль. В результате нападения уже погибло более 1000 человек, большинство из которых - мирные жители, включая детей.

Комиссия по иностранным делам Сейма в субботу уже приняла заявление, в котором решительно и категорически осуждает нападения на Израиль, подтверждая непоколебимую поддержку Израиля и выражая соболезнования родственникам жертв нападений. В заявлении говорится, что Израиль имеет право на самооборону, а также право и обязанность защищать своих граждан и страну от смертоносных террористических актов.