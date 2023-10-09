В понедельник, 9 октября, группа депутатов Сейма в поддержку Палестинского национального совета выпустила заявление об осуждении нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и о приостановке деятельности группы, пишет в соцсети X депутат группы Скайдрите Абрама ("Прогрессивные").
Группа депутатов Сейма в поддержку Палестинского национального совета приостановила свою деятельность
В то же время секретарь Сейма Эдвард Смилтенс (ОС) пишет, что призывает депутатов Сейма выразить четкую позицию и немедленно выйти из группы в поддержку Палестинского национального совета. В Президиум Сейма поступило заявление двух членов фракции "Новое Единство" - Эдмунда Юревица и Анны Ранцане - о выходе из группы.
Таким образом, в настоящее время в группу входят депутаты от партии "Прогрессивные" - Абрама, Андрис Шуваев, Атис Швинка и Эдгар Зелдерис.
В заявлении говорится, что группа депутатов в поддержку Палестинского национального совета решительно и категорически осуждает нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, которое "уже привело к трагическим последствиям и многочисленным жертвам среди мирного населения по обе стороны конфликта". В заявлении говорится, что такое нападение противоречит мирным усилиям по поиску политического решения конфликта.
Группа депутатов призывает Палестинский национальный совет, выступающий за мирное решение конфликта в соответствии с международным правом и параметрами, еще раз четко выразить свою позицию, осудив преступные и насильственные действия террористической группировки ХАМАС. Депутаты призывают к немедленному прекращению насилия.
В то же время группа объявляет, что приостановит свою деятельность до тех пор, пока Палестинский национальный совет не выразит четкого осуждения атак ХАМАС.
Как сообщалось, утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС начала вторжение в Израиль. В результате нападения уже погибло более 1000 человек, большинство из которых - мирные жители, включая детей.
Комиссия по иностранным делам Сейма в субботу уже приняла заявление, в котором решительно и категорически осуждает нападения на Израиль, подтверждая непоколебимую поддержку Израиля и выражая соболезнования родственникам жертв нападений. В заявлении говорится, что Израиль имеет право на самооборону, а также право и обязанность защищать своих граждан и страну от смертоносных террористических актов.
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