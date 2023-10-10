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Видео ⟩ "Для наведения порядка": Кадыров предложил отправить на Ближний Восток чеченских бойцов

rus.tvnet.lv
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров Фото: Ekrānuzņēmums no video/Telegram/Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеозапись, на которой он выражает поддержку Палестине, однако говорит, что выступает против войны в этом регионе, которая "в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее", пишет "Медуза".

Кадыров предложил отправить туда чеченские подразделения, отметив, что они в случае необходимости "готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям" в регионе.

Он указал, что мусульманским странам стоит объединиться и "призвать тех, кого они называют друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта "как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу".

"Продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", - отметил Песков.

Как сообщалось, число погибших в Израиле с начала вторжения палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в субботу утром превысило 900 человек.

Подавляющее большинство жертв - мирные жители, и только 73 человека - военнослужащие.

Еще около 150 человек были взяты боевиками в заложники и вывезены в сектор Газа. Среди них есть как военные, так и гражданские лица, включая женщин, детей и стариков.

Али Баракех, член руководства ХАМАС в изгнании, сообщил AP, что боевики все еще находятся в Израиле и что еще в понедельник вечером были захвачены новые заложники.

Многие аналитики полагают, что Россия также сыграла свою роль в развязывании войны в Израиле и секторе Газа.

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