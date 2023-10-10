Видео ⟩ "Для наведения порядка": Кадыров предложил отправить на Ближний Восток чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видеозапись, на которой он выражает поддержку Палестине, однако говорит, что выступает против войны в этом регионе, которая "в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее", пишет "Медуза".
Кадыров предложил отправить туда чеченские подразделения, отметив, что они в случае необходимости "готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям" в регионе.
Он указал, что мусульманским странам стоит объединиться и "призвать тех, кого они называют друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".
Kadyrov (barely able to speak, it seems) published a video on his Telegram channel saying he/Chechnya supports Palestine.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2023
"We support Palestine. And we are against this war that, unlike other conflicts, can grow into something larger...
In case it is necessary, our units are… pic.twitter.com/lJQx8V7d12
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта "как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу".
"Продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены", - отметил Песков.
Как сообщалось, число погибших в Израиле с начала вторжения палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в субботу утром превысило 900 человек.
Подавляющее большинство жертв - мирные жители, и только 73 человека - военнослужащие.
Еще около 150 человек были взяты боевиками в заложники и вывезены в сектор Газа. Среди них есть как военные, так и гражданские лица, включая женщин, детей и стариков.
Али Баракех, член руководства ХАМАС в изгнании, сообщил AP, что боевики все еще находятся в Израиле и что еще в понедельник вечером были захвачены новые заложники.
Многие аналитики полагают, что Россия также сыграла свою роль в развязывании войны в Израиле и секторе Газа.
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