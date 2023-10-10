Как сообщалось, число погибших в Израиле с начала вторжения палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в субботу утром превысило 900 человек.

Подавляющее большинство жертв - мирные жители, и только 73 человека - военнослужащие.

Еще около 150 человек были взяты боевиками в заложники и вывезены в сектор Газа. Среди них есть как военные, так и гражданские лица, включая женщин, детей и стариков.

Али Баракех, член руководства ХАМАС в изгнании, сообщил AP, что боевики все еще находятся в Израиле и что еще в понедельник вечером были захвачены новые заложники.

Многие аналитики полагают, что Россия также сыграла свою роль в развязывании войны в Израиле и секторе Газа.