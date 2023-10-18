"Латвия для меня - второй дом". 10 вопросов Светлане Лободе

6. Мне обидно... Я научилась абстрагироваться от этого чувства, оно очень токсично по своей природе. Любая обида - камень на душе, как только этих камней становится горсть - ты падаешь под их тяжестью. Лучше учиться прощать, что бы там ни было. Это единственный путь к более сознательной жизни и лёгкому сердцу.

7. В школе я любила... каникулы (смеётся). На самом деле моей главной ценностью в жизни с детства были люди. Я всегда любила общение. Мне очень везёт на людей, за что я крайне благодарна Всевышнему.

8. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летней, я бы сказала... перечитай "Маленького принца". Как там было... "зорко одно лишь сердце - самого главного глазами не увидишь". Я бы посоветовала себе никогда не ставить под сомнения свою интуицию, свой путь и свою веру. И никогда не быть зависимой от чужого мнения - будь оно плохое или хорошее.

9. До конца года я хочу... выпустить мультисингл, пару клипов, закрыть часть мирового тура и... немного отдохнуть (смеётся).

10. Я боюсь... обрасти броней настолько, что моё сердце потеряет возможность чувствовать так же глубоко и тонко.