"Латвия для меня - второй дом". 10 вопросов Светлане Лободе

18 октября свой день рождения отмечает Светлана Лобода (LOBODA). Что любила в школе и какой совет себе 20-летней дала бы украинская исполнительница, для которой Латвия стала вторым домом?
RUS TVNET попросил Светлану Лободу закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я могу говорить бесконечно о... музыке. Всё, что касается моей профессии - самая большая страсть и источник силы. В разговорах, а часто и спорах о творчестве часто рождается истина. Главное, чтобы это были люди с большим сердцем и глубоким видением, которым я доверяю.
2. Мне никогда не понять... ненависть. Мне чуждо это чувство. Я считаю, что ненависть не является проявлением силы и триумфа. Они приходят на стадии безразличия. А ненависть - тоже форма слабости.
3. В свой день рождения я хочу... мира. Возможно, это звучит прозаично, но это правда. Пока каждый день в страшных муках умирают сотни людей - думать о чём-либо другом сложно.
4. Латвия для меня... второй дом. Тепло, семья, уют, ласковое солнце, нежный морской бриз, добрые образованные люди, которые так поддерживают мою страну. Это место, где я смогла хоть отчасти, но обрести покой. И я за это очень благодарна.
5. Я так и не научилась... врать. Доходит до смешного. Но я хронически не умею говорить неправду.
6. Мне обидно... Я научилась абстрагироваться от этого чувства, оно очень токсично по своей природе. Любая обида - камень на душе, как только этих камней становится горсть - ты падаешь под их тяжестью. Лучше учиться прощать, что бы там ни было. Это единственный путь к более сознательной жизни и лёгкому сердцу.
7. В школе я любила... каникулы (смеётся). На самом деле моей главной ценностью в жизни с детства были люди. Я всегда любила общение. Мне очень везёт на людей, за что я крайне благодарна Всевышнему.
8. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летней, я бы сказала... перечитай "Маленького принца". Как там было... "зорко одно лишь сердце - самого главного глазами не увидишь". Я бы посоветовала себе никогда не ставить под сомнения свою интуицию, свой путь и свою веру. И никогда не быть зависимой от чужого мнения - будь оно плохое или хорошее.
9. До конца года я хочу... выпустить мультисингл, пару клипов, закрыть часть мирового тура и... немного отдохнуть (смеётся).
10. Я боюсь... обрасти броней настолько, что моё сердце потеряет возможность чувствовать так же глубоко и тонко.
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