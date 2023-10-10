В VDD рассказали об уровне террористических угроз в Латвии

В VDD подчеркивают, что нет никаких оснований для тревоги в связи с письмами с угрозами, которые сегодня 10 октября, получили многие школы в Латвии. VDD оценивает этот случай в соответствии со своей компетенцией и оказывает Государственной полиции необходимую поддержку в расследовании.

Учитывая, что инициатором уголовного дела на данный момент является Государственная полиция, VDD воздерживается от дальнейших комментариев.

Уже сообщалось, что во вторник, 10 октября, многие школы в Латвии получили на электронную почту письма с угрозами. В результате ученики этих учебных заведений были эвакуированы. Полиция отмечает, что в настоящее время причин для беспокойства нет, но известно, что угрозы получили около 300 школ по всей Латвии.

Известно, что одинаковые письма с угрозами получили школы по всей стране - в Риге, Огре, Марупе, Яунмарупе, Резекне и других городах.

Как выяснило агентство LETA, некий человек по электронной почте разослал призывы к посещению дискуссионного канала в Telegram, на котором публикуется направленный против латышей и связанный с насилием контент и поощряется разжигание ненависти.

Там же были опубликованы скриншоты других электронных писем, явно адресованных государственным органам и предприятиям, с аналогичным содержанием насильственного характера.