Уточнено ⟩ "Это охота на ведьм": глава профсоюза о языковых проверках педагогов

"Штрафы от 35 до 250 евро. В зависимости от серьезности нарушения", - говорит она. Говоря о массовости проверок, Реке отмечает, что это зависит от вида проверки - если она плановая, организованная самим Центром госязыка, то проверяются знания всех сотрудников учреждения. Если же проверка санкционирована по жалобе жителей, проверяется конкретный сотрудник. Бывает, что указанное в жалобе нарушение не подтверждается - сотрудник владеет языком на необходимом уровне, но некоторых может смущать акцент. В Центре госязыка отмечают, что акцент при проверке знаний не берется во внимание, т.к. не является нарушением.

Реке утверждает, что чаще всего провести проверки удаленно, чтобы сэкономить время, просит само руководство учреждения. В таких случаях, если качество звука не устраивает, проходящий проверку должен сообщить об этом сразу, а не после получения результатов экзамена. Замдиректора Центра госязыка отмечает, что все проверки записываются в аудиоформате и их результаты можно оспорить, но на такое идут редко, и ни один результат после рассмотрения жалобы еще не был изменен. "Если человеку сложно проходить проверку удаленно, есть возможность приехать к нам в центр и пройти ее очно. И мы это призываем делать", - говорит она.

Говоря о языковой проверке в Пурвциемской школе, Реке отмечает, что на данный момент проверено всего 12 педагогов, и о результатах проверок говорить пока рано. Информацию о недостаточном знании языка 60 педагогов она также не считает корректной. При этом она отмечает, что нередко педагоги специально подают заявления об уходе перед языковой проверкой, чтобы избежать ее, а затем беспрепятственно вернуться на работу. Но проверки никому не удастся избежать, заверяет представитель Центра госязыка.

Претензии в том, что Центр превышает полномочия и применяет слишком жесткие методы, Реке отвергает: "Не констатировали ни одной проверки, в ходе которой инспектор бы некорректно относился к проходящему проверку".

Как пишет Rus.LSM, проверки на знание латышского занимают 5-10 минут и проводятся устно в виде беседы по специальности. Глава профсоюза работников образования призывает учителей не ждать проверок, а действовать заранее: "Есть оплаченная из госбюджета возможность - курсы латышского. Пусть у нас будут хорошие педагоги с хорошими знаниями латышского языка".