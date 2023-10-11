Родители и педагоги одной из школ Риги, где продолжаются проверки на знание госязыка, сообщили о том, что, не дожидаясь окончания проверки, 59 педагогов заведения написали заявление об уходе. Причина - нежелание работать в стрессе под угрозой увольнения. Всего в учебном заведении работает около 120 сотрудников, т.е. увольняться собирается половина, пишет Rus.LSM со ссылкой на сюжет Латвийского радио 4.
Уточнено ⟩ "Это охота на ведьм": глава профсоюза о языковых проверках педагогов
Уточнение: Латвийское радио 4 признала факт распространения недостоверной информации и отозвала свой сюжет, на котором была основана статья.
Латвийское радио 4 сообщает, что в сюжете от 11 октября в программе "Домская площадь" прозвучала недостоверная информация о том, что в одной из школ Пурвциемса несколько десятков педагогов написали заявления об увольнении в связи с языковыми проверками.
"В распоряжении редакции нет информации о факте массового увольнения учителей в каком-либо из учебных заведений страны. Прозвучавший сюжет не соответствовал принципам качественной журналистики. Мы приносим за него свои извинения", - написала редакция Латвийского радио 4. RUS TVENT также внес уточнение в статью.
Инспекторы Центра госязыка проводят проверки в нескольких школах Латвии. В год таких проверок проводится больше 2 тысяч. В центре работает всего 13 инспекторов, из-за чего многие проверки ведутся онлайн. Учителя Пурвциемской школы жалуются на качество связи: слышимость у проверяющих плохая, в результате чего и результаты проверки оказываются не очень высокими. Педагоги также жалуются на тяжелую обстановку контроля, из-за чего страдает качество работы. В результате многие решили вовсе уйти с работы.
В самой школе эту информацию не подтверждают, но и не опровергают, а Профсоюз сотрудников образования и науки не против контроля знаний латышского языка, но считает репрессивными методы, которыми он ведется. Председатель профсоюза Инга Ванага говорит, что пока не знает о школе, в которой подали в отставку почти 60 педагогов, но от других учителей ежедневно получает жалобы на перегибы инспекторов Центра госязыка и на то, что плановые и неплановые проверки дестабилизируют учебный процесс.
"Школы в стрессе - это не нормально и даже унизительно. (...) Что это за отношение к педагогам, до чего же мы дошли? Это охота на ведьм! (...) Разве таким методами можно повысить лояльность? Нам жалуются и латыши, они даже учат язык, но все равно - проверяют всех", - заявила Ванага, которая считает, что система проверок нуждается в доработках. Профсоюз направил письмо с требованием к инспекторам изменить подход.
"Чтобы проверки не были перед экзаменами или выпускными, - продолжает Ванага. - А они [инспекция] говорят, что у них есть такие права! Педагог, мол, работает в таких условиях, что должен быть готов к проверкам, к стрессовым ситуациям".
Замдиректора Центра госязыка Мадара Реке пояснила "Домской площади", что проверки в школах и детских садах и кружках по интересам ведутся регулярно. По итогам проверок, почти в каждом учебном заведении оказываются 1-2 педагога, не прошедших проверку, указала она.
"Штрафы от 35 до 250 евро. В зависимости от серьезности нарушения", - говорит она. Говоря о массовости проверок, Реке отмечает, что это зависит от вида проверки - если она плановая, организованная самим Центром госязыка, то проверяются знания всех сотрудников учреждения. Если же проверка санкционирована по жалобе жителей, проверяется конкретный сотрудник. Бывает, что указанное в жалобе нарушение не подтверждается - сотрудник владеет языком на необходимом уровне, но некоторых может смущать акцент. В Центре госязыка отмечают, что акцент при проверке знаний не берется во внимание, т.к. не является нарушением.
Реке утверждает, что чаще всего провести проверки удаленно, чтобы сэкономить время, просит само руководство учреждения. В таких случаях, если качество звука не устраивает, проходящий проверку должен сообщить об этом сразу, а не после получения результатов экзамена. Замдиректора Центра госязыка отмечает, что все проверки записываются в аудиоформате и их результаты можно оспорить, но на такое идут редко, и ни один результат после рассмотрения жалобы еще не был изменен. "Если человеку сложно проходить проверку удаленно, есть возможность приехать к нам в центр и пройти ее очно. И мы это призываем делать", - говорит она.
Говоря о языковой проверке в Пурвциемской школе, Реке отмечает, что на данный момент проверено всего 12 педагогов, и о результатах проверок говорить пока рано. Информацию о недостаточном знании языка 60 педагогов она также не считает корректной. При этом она отмечает, что нередко педагоги специально подают заявления об уходе перед языковой проверкой, чтобы избежать ее, а затем беспрепятственно вернуться на работу. Но проверки никому не удастся избежать, заверяет представитель Центра госязыка.
Претензии в том, что Центр превышает полномочия и применяет слишком жесткие методы, Реке отвергает: "Не констатировали ни одной проверки, в ходе которой инспектор бы некорректно относился к проходящему проверку".
Как пишет Rus.LSM, проверки на знание латышского занимают 5-10 минут и проводятся устно в виде беседы по специальности. Глава профсоюза работников образования призывает учителей не ждать проверок, а действовать заранее: "Есть оплаченная из госбюджета возможность - курсы латышского. Пусть у нас будут хорошие педагоги с хорошими знаниями латышского языка".
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