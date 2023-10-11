Знаменитый латвийский повар объяснил, почему ему не нужна звезда "Мишлен"

Повар и владелец ресторана Мартиньш Сирмайс в интервью журналу Ieva высказался о звезде "Мишлен", которую 21 ноября присвоят одному из ресторанов Латвии.
Сирмайс ранее высказался, что ему звезд "Мишлен" не нужно, а ресторан такого уровня сложно объединить с семьей.
"Результаты "Мишлен" в Латвии будут объявлены 21 ноября, и это обязательно повлияет на всю кулинарную сцену Латвии. Но, знаете, в первые пару лет лучше не иметь таких звезд, потому что это заставляет и сотрудников, и владельцев нервничать и принимать решения, которые могут быть неправильными. Да, "Мишлен" вроде бы поднимает на новый уровень, но это как с помощью стероидов, и я не хочу эти стероиды есть", - говорит Сирмайс.
Напомним, на специальном мероприятии 21 ноября 2023 года станет известен список лучших ресторанов.
Инспекторы гида "Мишлен" тщательно изучили гастрономическое предложение Латвии и посетили не только столицу Ригу, но и ряд других мест в Латвии. Оценивая латвийские рестораны, инспекторы "Мишлен" пбывали на Курземском побережье, в Юрмале, Валмиере, Цесисе, Лигатне, Тервете и многих других местах.
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