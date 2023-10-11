Знаменитый латвийский повар объяснил, почему ему не нужна звезда "Мишлен"

"Результаты "Мишлен" в Латвии будут объявлены 21 ноября, и это обязательно повлияет на всю кулинарную сцену Латвии. Но, знаете, в первые пару лет лучше не иметь таких звезд, потому что это заставляет и сотрудников, и владельцев нервничать и принимать решения, которые могут быть неправильными. Да, "Мишлен" вроде бы поднимает на новый уровень, но это как с помощью стероидов, и я не хочу эти стероиды есть", - говорит Сирмайс.