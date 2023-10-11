Бомбоубежища в столице: Рига могла бы сотрудничать с Киевом

Об этом в передаче Латвийского телевидения "1:1" заявил Кирсис. Мэр Риги подчеркнул, что в столице вопрос гражданской обороны воспринимается очень серьезно.

"У нас [в Риге] целое подразделение создано - 12 человек, которые занимаются вопросами гражданской обороны по самым разным направлениям - начиная с военного, в том числе обследованиями убежищ, сотрудничеством с различными муниципальными предприятиями, а это также очень существенные аспекты в вопросе гражданской обороны", - заявил столичный мэр.

Кирсис отметил, что на территории Риги есть несколько убежищ, сохранившихся "с прежних времен". Однако на вопрос, есть ли в Риге бомбоубежище, Кирсис конкретно не ответил.

"Многие убежища больше не находятся в собственности самоуправления, - отметил Кирсис. - (…) Несколько рассматриваются для восстановления, так как они не очень уютные. Это направление, в котором мы должны работать. Если посмотреть на хорошие примеры, например, в Финляндии, то они начали это делать сразу после Второй мировой войны. (...) К сожалению, нам до них далеко".

По мнению главы города, Рига в вопросе создания убежищ может сотрудничать со столицей Украины Киевом. "Стоит поучиться у Украины, у Киева. У них создано мобильное приложение, в котором во время налетов, бомбардировок можно найти ближайшее место для укрытия, где есть гуманитарная помощь".