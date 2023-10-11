Видео ⟩ Письма с угрозами школам и детсадам: пресс-конференция полиции

Советник председателя LPS по вопросам образования и культуры Инара Дундуре подчеркнула, что учебные заведения, которые вчера и сегодня эвакуировали детей из-за писем с угрозами, действовали в соответствии с нормами закона об образовании.

На пресс-конференции, организованной Государственной полицией по поводу электронных писем с угрозами в адрес учебных заведений, директор департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Эдите Канавиня и директор департамента надзора Государственной службы качества образования Юрис Зивартс подтвердили, что учебные заведения вернулись к обычному режиму работы.

"От имени МОН хочу поблагодарить руководителей учебных заведений, которые, учитывая имевшуюся у них на тот момент информацию, действовали очень ответственно и оперативно, обеспечивая безопасность детей", - сказала Канавиня.

Во вторник и среду многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.

Как сообщалось, минувшей ночью письма с угрозами о возможных рисках безопасности получили и многие дошкольные учебные заведения Латвии. Также, по словам главы Госполиции, среди получателей были еще несколько школ и вузов.

Вчера такие же письма получили сотни школ. Информация в распоряжении Госполиции свидетельствует о том, что письма и вчера, и сегодня ночью отправил один и тот же человек, причем такие его действия наблюдались еще около года назад - тогда несколько организаций также получили аналогичные письма с угрозами.