Этой ночью письма с угрозами получили и детские сады. Полиция призывает их игнорировать

Он сообщил, что электронные письма с угрозами, аналогичные тем, которые получили школы во вторник, минувшей ночью незадолго до 1:00 получили около 400 детских садов Латвии. Полиция уже отреагировала и направила уведомления учебным заведениям о том, что они расцениваются как угроза низкого уровня, поэтому эвакуация не требуется.

"Жители должны понимать, что это не простой преступник без каких-либо знаний в области IT, которого легко найти. Не будет так, что мы просто пойдем и задержим. Ведется активная работа также с международными партнерами", - сказал Рукс, призвав жителей Латвии учитывать рекомендации полиции и не поднимать панику, так как упомянутые письма с угрозами распространяются сознательно с целью дестабилизации ситуации в обществе. Полиция делает все возможное, чтобы раскрыть это преступление, заверил начальник службы, добавив, что привлекаются лучшие специалисты, в том числе и из-за рубежа.

Рукс признал, что если преступление совершили недружественные Латвии страны, привлечь виновных к ответственности будет непросто. Глава Госполиции также напомнил руководителям учебных заведений, что важно сохранять спокойствие и действовать рационально, конечно, при этом не теряя бдительности и обращая внимание на все необычные случаи и сообщая в полицию при подозрении на реальную угрозу.

Госполиция напоминает, что ответственность за угрозы такого рода могут наказываться лишением свободы на срок до одного года, временным тюремным заключением, испытательным надзором, общественными работами или штрафом.

Как сообщалось, во вторник, 10 октября, несколько латвийских школ получили идентичные электронные письма о возможных угрозах для безопасности и эвакуировали учащихся из учебных заведений, однако полиция заверяет, что речь идет об угрозе низкой степени риска и причин для беспокойства нет.