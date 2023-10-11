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ДТП под Элеей: движение восстановлено

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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere / LETA

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что недалеко от Элеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте временно было перекрыто движение транспорта.

Около 12:40 LVC сообщили, что ДТП произошло на участке трассы Добеле - Бауска (Р103) между Элеей и Сесавой. Первоначально на месте происшествия движение транспорта было перекрыто.

К 13:25 движение на месте ДТП организовано по одной полосе.

В свою очередь в 16:06 движение на месте аварии было восстановлено полностью.

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