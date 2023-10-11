ДТП под Элеей: движение восстановлено

Около 12:40 LVC сообщили, что ДТП произошло на участке трассы Добеле - Бауска (Р103) между Элеей и Сесавой. Первоначально на месте происшествия движение транспорта было перекрыто.

К 13:25 движение на месте ДТП организовано по одной полосе.

В свою очередь в 16:06 движение на месте аварии было восстановлено полностью.

Satiksme pa vienu braukšanas joslu Bauskas virzienā, informē @Valsts_policija https://t.co/V5g24qNdQr — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 11, 2023