ДТП под Элеей: движение восстановлено

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что недалеко от Элеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте временно было перекрыто движение транспорта.
Около 12:40 LVC сообщили, что ДТП произошло на участке трассы Добеле - Бауска (Р103) между Элеей и Сесавой. Первоначально на месте происшествия движение транспорта было перекрыто.
К 13:25 движение на месте ДТП организовано по одной полосе.
В свою очередь в 16:06 движение на месте аварии было восстановлено полностью.
Satiksme pa vienu braukšanas joslu Bauskas virzienā, informē @Valsts_policija https://t.co/V5g24qNdQr— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 11, 2023
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