"Мы победим ХАМАС. Это не месть". Интервью с депутатом израильского парламента

Мир замер в ожидании наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. Во вторник власти страны сообщили о восстановлении контроля над территориями, которые были атакованы террористами утром в субботу. О том, как власти Израиля принимают непростые решения, Rus.Postimees рассказал депутат Кнессета от партии "Наш Дом Израиль" Евгений Сова.
В результате атаки террористов из сектора Газа, которая началась утром 7 октября на юге Израиля, погибли более 1000 человек, около трех с половиной тысяч израильтян были ранены. Какие решения сейчас принимают власти Израиля, нам рассказал депутат Кнессета, который сам не раз бывал в Газе.
- Евгений, все ждут наземной операции в Газе. В чем вы видите главные риски ввода войск в этот густонаселенный район?
- В Израиле всегда при принятии решения о наземной операции берется в расчет количество погибших. Кроме того, учитывается вероятность открытия второго фронта. Нельзя сбрасывать со счетов заявление Хезболлы, которая говорит, что если начнется наземная операция в Газе, они не останутся в стороне (террористическая группировка Хезболла фактически контролирует юг Ливана, который граничит с севером Израиля – прим.ред.). Тут и шапкозакидательство недопустимо, но и доверять всецело этим предупреждениям я бы не стал. В расчет брать это нужно. Для этого и идут посылы от США в сторону Ирана. Хезболла – прокси Ирана.
Если вы меня спрашиваете, может ли армия Израиля воевать на два фронта, то ответ очень простой – конечно, может. Будет ли это легко? Нет. У военных есть правило минимизации рисков. Если можно сначала закончить одну войну, потом подготовиться к другой, то это всегда приветствуется. Если можно лишний раз не ругаться с крупными сверхдержавами, как Израиль это делает с той же Россией в небе Сирии, то Израиль на это пойдет ради спасения своих летчиков, военных, минимизируя риски на северных границах. Всегда берется в расчет возможность воевать меньше. Если можно меньше, надо меньше. Если нам не оставляют выбора, тогда включаются такие вещи, как американская помощь.