"Мы победим ХАМАС. Это не месть". Интервью с депутатом израильского парламента

Уже после разговора стало известно, что в Берлине школьники избили учителя во время спора о войне в Израиле

- Атаку 11 сентября 2001 года помните?

- Это невозможно забыть.

- Вы помните, как секторе Газа палестинские дети радовались? А старшие, в том числе представители ХАМАС, раздавали баклаву, арабскую сладость? Когда взрослые учат детей, что причина для радости – это зверства, западная цивилизация должна сама себя спросить: мы хотим и можем вести разговор с этими людьми?

Буквально сегодня утром полиция задержала израильтянку, которая работала в детском саду. Она живет в небольшом арабском городке в 15 километрах от моего города. Она написала 7 октября, что приветствует палестинских шахидов, которые, наконец, показали, как нужно себя вести. Ее арестовали. Она тут же начала оправдываться, говорить, что сожалеет. Ей инкриминируется поддержка терроризма. Если будет предъявлено обвинение, она может сесть. Это очень важно. Она работает в детском саду с детьми. И встает вопрос, такой человек может быть нормальным гражданином любого социума, если он поддерживает такое?

Можно быть солидарными с теми, кто раздает конфеты, когда детей убивают? С такими людьми не о чем разговаривать.

- То есть это нужно переосмыслять политикам Европы? Есть ощущение, что часто люди не осознают, что происходит.

- Люди начинают осознавать, когда видят трупы. Вот и все. Вы думаете, что норвежцы сильно осознали, что нужно делать, когда Брейвик убил десятки детей? Он сидит в уютной камере и жалуется, что у него не та версия PlayStation!

- Отдельная сложная тема.

- Не для этого интервью, да.

- Надеюсь, что и об этом будут думать, когда вы победите.

- Спасибо.