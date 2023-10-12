Прощайте, пароли: Google представит новый метод входа в профиль для всех пользователей

Технологический гигант Google объявил, что вскоре всем пользователям будут предложены "ключи доступа", которые станут основным методом авторизации, заменив традиционный метод входа при помощи паролей, сообщает TechCrunch.
Ключи доступа заменят не только традиционные пароли, но и другие формы аутентификации, такие как двухфакторная аутентификация или получение специального кода доступа по SMS.
"Ключи доступа - это устойчивая к взлому альтернатива паролям, которая позволит пользователям получать доступ к своим профилям с помощью тех же биометрических данных или PIN-кодов, которые используются для разблокировки их смарт-устройств, или с помощью физического ключа безопасности. Это освободит пользователей от необходимости вводить традиционное имя пользователя и пароль каждый раз, когда им необходимо пройти аутентификацию. Этот метод устарел и больше не безопасен, поскольку данные о доступе к профилям каждый год просачиваются в сеть", - отмечает TechCrunch.
Хотя многофакторная аутентификация и менеджеры паролей обеспечивают дополнительный уровень безопасности, у них также есть свои недостатки. Например, коды аутентификации, отправленные с помощью текстовых сообщений, могут попасть в чужие руки, а менеджеры паролей можно взломать.
Ключи доступа будут состоять из двух частей - одна будет доступна на сервере программы или сервиса, а другая будет храниться на устройстве, что позволит пользователю доказать, что он является реальным и законным хозяином профиля. Хакерам будет практически невозможно получить доступ к профилю пользователя, поскольку для доступа к профилю потребуется физический доступ к устройству пользователя, даже если сервер будет взломан.
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