Прощайте, пароли: Google представит новый метод входа в профиль для всех пользователей

Ключи доступа заменят не только традиционные пароли, но и другие формы аутентификации, такие как двухфакторная аутентификация или получение специального кода доступа по SMS.

"Ключи доступа - это устойчивая к взлому альтернатива паролям, которая позволит пользователям получать доступ к своим профилям с помощью тех же биометрических данных или PIN-кодов, которые используются для разблокировки их смарт-устройств, или с помощью физического ключа безопасности. Это освободит пользователей от необходимости вводить традиционное имя пользователя и пароль каждый раз, когда им необходимо пройти аутентификацию. Этот метод устарел и больше не безопасен, поскольку данные о доступе к профилям каждый год просачиваются в сеть", - отмечает TechCrunch.

Хотя многофакторная аутентификация и менеджеры паролей обеспечивают дополнительный уровень безопасности, у них также есть свои недостатки. Например, коды аутентификации, отправленные с помощью текстовых сообщений, могут попасть в чужие руки, а менеджеры паролей можно взломать.

Ключи доступа будут состоять из двух частей - одна будет доступна на сервере программы или сервиса, а другая будет храниться на устройстве, что позволит пользователю доказать, что он является реальным и законным хозяином профиля. Хакерам будет практически невозможно получить доступ к профилю пользователя, поскольку для доступа к профилю потребуется физический доступ к устройству пользователя, даже если сервер будет взломан.