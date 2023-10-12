Фото ⟩ Рижская неделя моды начнется открытием уникальной выставки модельеров из Италии

Выставка состоится при сотрудничестве с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии, а также журналом Vogue Italia. Вход открыт для всех желающих с 21 октября по 20 ноября по предварительной регистрации на сайте www.olafoundation.lv.

Фото: Пресс-фото

Молодое поколение художников в своих работах привносят совершенно новое представление о том, что значит быть итальянскими "творцами моды".

"Лейтмотивом этого сезона RIGA FASHION WEEK была выбрана тема "Мода - это искусство", и эта выставка является тому прекрасным подтверждением. Она рассказывает о том, как выдающееся наследие, которое нам подарили такие модельеры как Джанни Версаче, Риккардо Тиши, Валентино Гаравани, трансформируется в современных реалиях, и какие формы индустрия приобретет в будущем", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Выставка "Панорама моды. Итальянская новая волна" не ограничивается изучением только будущего итальянской моды, но и анализирует, иллюстрирует формы прошлого с тенденциями и трендами настоящего.

Фото: Пресс-фото