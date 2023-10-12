Фото ⟩ Рижская неделя моды начнется открытием уникальной выставки модельеров из Италии

В рамках 37-й Рижской недели моды в художественной галерее Ola Foundation пройдет выставка "Панорама моды. Итальянская новая волна", рассказывающая историю современной итальянской моды через видение десяти молодых дизайнеров, выбранных за их уникальный взгляд и нестандартный творческий подход.
Выставка состоится при сотрудничестве с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии, а также журналом Vogue Italia. Вход открыт для всех желающих с 21 октября по 20 ноября по предварительной регистрации на сайте www.olafoundation.lv.
Молодое поколение художников в своих работах привносят совершенно новое представление о том, что значит быть итальянскими "творцами моды".
"Лейтмотивом этого сезона RIGA FASHION WEEK была выбрана тема "Мода - это искусство", и эта выставка является тому прекрасным подтверждением. Она рассказывает о том, как выдающееся наследие, которое нам подарили такие модельеры как Джанни Версаче, Риккардо Тиши, Валентино Гаравани, трансформируется в современных реалиях, и какие формы индустрия приобретет в будущем", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.
Выставка "Панорама моды. Итальянская новая волна" не ограничивается изучением только будущего итальянской моды, но и анализирует, иллюстрирует формы прошлого с тенденциями и трендами настоящего.
"Создавать одежду - это все равно, что оказаться в операционной, сшивать и чинить свою собственную жизнь, используя разную по текстуре ткань", - комментирует один из участников выставки.
"Мода - это фундаментальный элемент итальянской творческой идентичности. Таким образом, он постоянно развивается и меняется. Это отражает страну, постоянно стремящуюся к балансу между традициями и эволюцией", - подчеркивает посол Италии в Латвии Алессандро Монти. "Мы рады представить в Риге работы этих десяти инновационных брендов: наша цель - донести до Латвии современный образ того, что такое Италия, и как далеко может распространяться итальянское творчество".
Для всех желающих вход на выставку будет открыт с 21 октября по 20 ноября по предварительной записи на сайте www.olafoundation.lv.
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