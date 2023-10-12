В ходе нападения ХАМАС на Израиль погиб гражданин Эстонии

Цахкна выразил соболезнования всем родственникам и народу Эстонии и пояснил, что в связи с пожеланиями семьи он не может сообщить более подробную информацию.

По его словам, семья убедительно попросила уважать их частную жизнь и утрату. Речь идет о человеке с двойным гражданством.

"По состоянию на сегодняшнее утро Израиль покинули 35 жителей Эстонии, а 22 гражданина, находившиеся там непродолжительное время, остались. Авиасообщение очень спорадическое - нарушены скорее гражданские рейсы. Сегодня мы совместно работаем на международном уровне, чтобы найти этим людям недорогие рейсы", - добавил министр иностранных дел.

Глава МИД отметил, что ситуация в Израиле очень напряженная, большое беспокойство вызывает то, не обострится ли вся эта ситуация, начавшаяся с теракта, и не пойдет ли она дальше.