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В ходе нападения ХАМАС на Израиль погиб гражданин Эстонии

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото
Флаг Эстонии. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на правительственной пресс-конференции в четверг заявил, что террористические атаки ХАМАС не обошли стороной и Эстонию. В эти выходные был убит один гражданин Эстонии.

Цахкна выразил соболезнования всем родственникам и народу Эстонии и пояснил, что в связи с пожеланиями семьи он не может сообщить более подробную информацию.

По его словам, семья убедительно попросила уважать их частную жизнь и утрату. Речь идет о человеке с двойным гражданством.

"По состоянию на сегодняшнее утро Израиль покинули 35 жителей Эстонии, а 22 гражданина, находившиеся там непродолжительное время, остались. Авиасообщение очень спорадическое - нарушены скорее гражданские рейсы. Сегодня мы совместно работаем на международном уровне, чтобы найти этим людям недорогие рейсы", - добавил министр иностранных дел.

Глава МИД отметил, что ситуация в Израиле очень напряженная, большое беспокойство вызывает то, не обострится ли вся эта ситуация, начавшаяся с теракта, и не пойдет ли она дальше.

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